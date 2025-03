video suggerito

Zeudi Di Palma esclude Lorenzo Spolverato dai giochi al GF e viene attaccata, poi sbotta: "Sono più matura di voi" Zeudi Di Palma nella casa del GF ha lasciato il gioco al biliardino quando è arrivato Lorenzo Spolverato e il suo gesto ha scatenato dei diverbi. Chiara Cainelli e Giglio l'hanno contestata e l'ex Miss Italia ha sbottato: "Non voglio giocare con Lorenzo. Non sono falsa, sono più matura di tutti qui dentro".

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, durante il torneo di biliardino nella casa del Grande Fratello, si sono accese diverse discussioni tra gli inquilini. Tutto è iniziato quando Zeudi Di Palma, all'arrivo di Lorenzo Spolverato, ha deciso di non giocare più e lasciare il suo posto vuoto. Il suo comportamento ha scatenato dei diverbi: in molti l'hanno contestata e il modello milanese, in uno sfogo, ha confessato di sentirsi "escluso". Ad accoglierlo per il calciobalilla sono stati Javier Martinez e Helena Prestes.

Il video di Zeudi Di Palma che abbandona il gioco all'arrivo di Lorenzo Spolverato

Quando Lorenzo Spolverato si è avvicinato al biliardino chiedendo di giocare, Zeudi Di Palma ha immediatamente abbandonato il gioco lasciando l'area della casa in cui era posizionato il calciobalilla. Il suo gesto ha lasciato spiazzati i presenti che dopo l'hanno sgridata per il suo comportamento.

Giglio, in particolare, l'ha accusata di essere immatura: "A carte ci hai giocato. Sei una finalista, cerca di essere più matura e un esempio per le persone che ti guardano. Ha iniziato a prendere posizione adesso perché Shaila è contro Lorenzo".

Anche Chiara ha accusato l'ex Miss Italia di aver esagerato: la "sgridata" ha scatenato una forte reazione in Zeudi. "Non ti voglio parlare, non mi hai tutelata" ha dichiarato all'amica. Allora la Cainelli ha risposto: "Non ho detto che sei una bambina. Capisco il tuo momento, sono stata il silenzio in quel momento. Era un momento di imbarazzo. È una cavolata, ma il tuo atteggiamento ha creato del disagio. Stai estremizzando tutto. Capisco che stai male, ma non puoi fare così".

Chiara Cainelli vicino al biliardino le aveva detto che trattandosi di un gioco, avrebbe potuto essere più leggera. Zeudi, visibilmente irritata, le aveva risposto: "Cosa ho sbagliato? A me non interessa. Non voglio giocare con Lorenzo perché dice che faccio la fenomena da quando sono in finale. Non ci ha pensato più di una volta a screditarmi, io non ci sto. Non sono falsa, sono più matura di tutti qui dentro".

Lo sfogo di Lorenzo Spolverato: "Mi sono sentito escluso"

Lorenzo Spolverato, dopo quanto accaduto con Zeudi Di Palma, si è fatto da parte. Poco dopo, però, è stato accolto da Javier Martinez, "suo nemico" in questa edizione. Un gesto che sembrerebbe averli avvicinati.

Il modello milanese si è poi sfogato con Chiara Cainelli. Ha ammesso di essersi sentito "escluso" e "a disagio" in quel momento. "Mi sono sentito un po' escluso. Mi sono sentito a disagio perché ho detto "quando vogliono giocare, io vado via". Mi sono sentito escluso, poi ognuno ha le sue ragioni. Io, più che andare via quando succedono queste cose…è un gioco", le parole.