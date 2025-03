video suggerito

Javier Martinez parla di figli e famiglia al GF: “Ho trent’anni, è il momento”, la reazione di Helena Prestes Helena Prestes e Javier Martinez sono una coppia a tutti gli effetti al GF e, interrogato da Alfonso Signorini, il pallavolista ha ammesso di provare per lei un sentimento così forte da spingerlo pensare a una famiglia e a dei figli: “Ho trent’anni, è arrivato il momento”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra i protagonisti della semifinale del Grande Fratello, in onda lunedì 24 marzo. Il rapporto tra i due procede a gonfie vele, nonostante le recenti discussioni a causa dei sentimenti che la modella brasiliana ha provato in passato per Lorenzo Spolverato. La coppia è pronta a ripartire e Alfonso Signorini non ha perso occasione per far loro domande sul futuro insieme fuori dalla Casa.

Le parole di Javier sul futuro con Helena

Alfonso Signorini ha chiesto a Helena Prestes se abbia mai provato un sentimento forte nei confronti di Lorenzo Spolverato. Nei primi mesi di convivenza, infatti, tra i due sembrava essere scattata la scintilla. Poi, però, i due si sono allontanati e hanno proseguito il loro percorso con altre persone: "Ero molto infatuata, è vero", ha ammesso la modella. A quel punto, però, la conversazione si è spostata sul rapporto tra lei e Javier Martinez, che sono una coppia a tutti gli effetti.

La reazione della modella

L'unione è forte al punto da spingerli a pensare al futuro insieme dopo il reality. "È strano sentirmi parlare di bambini e di famiglia, ma ho trent'anni e quindi sarebbe il momento giusto", ha confessato Martinez. Sorpresa da quanto appena ascoltato dal fidanzato, Helena non è sembrata riluttante all'idea e si è limitata a sorridere e a dirsi d'accordo con lui. "Se doveste sposarvi, Lorenzo e Shaila li invitereste al matrimonio?", ha poi aggiunto il conduttore. "Assolutamente sì", hanno confermato entrambi. "Ma quanto è cambiato Javi? Adesso pensa al futuro, a dei bambini", ha aggiunto Cesara Buonamici, a conclusione del romantico siparietto.