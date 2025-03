video suggerito

Mariavittoria a Helena Prestes: "Tu e Lorenzo Spolverato avete lo stesso agente?", la reazione della modella Dopo la puntata del GF di ieri, Mariavittoria ha chiesto a Helena se la sua agenzia è la stessa di Lorenzo Spolverato. La modella brasiliana ha preferito però sviare la domanda prima che la regia censurasse. Shaila ha poi rivelato a Chiara e Zeudi: "Prima del programma si sentivano in videochiamata".

A cura di Gaia Martino

A pochi giorni dal gran finale, nella casa del Grande Fratello si torna a parlare del "segreto" di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. I due concorrenti che hanno vissuto un breve ma intenso flirt ad inizio reality, avevano voltato pagina con Shaila Gatta e Javier Martinez, ma nella puntata di ieri sera è stata trasmessa una clip sul loro "riavvicinamento", Lo stesso che ha spinto il pallavolista argentino a mollare la Prestes. Dopo quanto assistito, sono emersi nuovi retroscena sulla conoscenza tra i due modelli, iniziata prima di ritrovarsi a vivere sotto lo stesso tetto perchè seguiti dalla stessa agenzia.

Shaila Gatta: "Prima di entrare si sono sentiti, facevano le videochiamate"

Dopo la puntata andata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, Shaila Gatta ha commentato con Zeudi e Chiara il riavvicinamento tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato rivelando un dettaglio che spunta fuori soltanto ora. "Helena e Lorenzo, prima di entrare, si sono scritti e videochiamati più volte. E non l'hanno detto" ha dichiarato l'ex Velina, delusa dal comportamento del suo ex.

A far chiacchierare i telespettatori del programma anche una domanda ben precisa che Mariavittoria Minghetti ha fatto a Helena la quale, però, ha cambiato argomento anziché rispondere. "Ho sempre cercato la sua amicizia, lui ci ha giocato su. Solo amicizia. Ora sono innamorata di Javier. Quando sono entrata, volevo leggerezza, non volevo amore" stava commentando la modella brasiliana con la sua inquilina prima che le venisse posta la domanda: "Ma voi due avete lo stesso agente?". Visibilmente spiazzata, la Prestes ha sviato prima che la regia censurasse l'audio.

Il riavvicinamento tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

Dopo aver visto la clip in puntata ieri sera, Javier Martinez si è allontanato dalla Prestes, visibilmente irritato. Shaila Gatta ha commentato: "Siete uguali. Lorenzo, menti di meno. Sei insopportabile". Poi Helena Prestes ha aggiunto: "Non ho una strategia. Dal suo ritorno dalla Spagna lui aveva preso una strada diversa. Oggi lo vedo più leggero. Lui vuole evitare casino, credo che è innamorato di Shaila, ne sono sicura". "Avete notato che si chiamano ‘amo'?" ha sottolineato Signorini e Spolverato ha aggiunto: "Con Helena non c'è niente, ci chiamiamo tutti ‘amo'". Nonostante le smentite, loro vicinanza, però, continua a destare sospetto.