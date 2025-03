Cosa farebbe Helena Prestes con il montepremi del Grande Fratello, la risposta che spiazza: “Javier vuole tanti figli”

video suggerito

Al Grande Fratello, Alfonso Signorini ha chiesto a Helena Prestes di scegliere tra l'amore per Javier Martinez e la vittoria del reality. La sua risposta è stata estremamente concreta.

A cura di Daniela Seclì

Alfonso Signorini ha stuzzicato Helena Prestes, poco prima che venisse proclamata finalista del Grande Fratello. Le ha chiesto di scegliere tra l'amore per Javier Martinez e la vittoria del reality. La modella è stata estremamente sincera. Ecco cosa ha dichiarato.

La vittoria del Grande Fratello o l'amore con Javier Martinez: la scelta di Helena

Se Chiara Cainelli alla stessa domanda ha risposto senza esitazione che avrebbe scelto Alfonso D'Apice, Helena Prestes ha preferito fare un preambolo:

Alfonso ti devo spiegare una cosa. Javier mi ha detto che vuole fare un po' di figli. Un bel po'. So che lui capirà questa cosa. Quindi la mia risposta sarebbe il premio, così abbiamo i soldi e possiamo fare questi figli.

Alfonso Signorini ha apprezzato la risposta: "Sei molto concreta". Poi, ha chiesto a Javier Martinez di dire la sua. Il concorrente ha assicurato: "Sono d'accordissimo, non si campa senza i soldi".

L'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez

Nel corso della semifinale del Grande Fratello, trasmessa lunedì 24 marzo, Javier Martinez si è sbilanciato sul rapporto con Helena Prestes. Cesara Buonamici ha rimarcato il cambiamento avvenuto nel concorrente. Se all'inizio sembrava refrattario a impegnarsi seriamente in una relazione, oggi riconosce di volere dei figli: "È strano sentirmi parlare di bambini e di famiglia, ma ho trent'anni e quindi sarebbe il momento giusto". Inoltre, Helena e Javier hanno assicurato che a un eventuale matrimonio tra loro non avrebbero problemi a invitare Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Lunedì 31 marzo è prevista la finale del Grande Fratello. Poi, finalmente i due concorrenti potranno vivere la loro relazione fuori dalla casa e scoprire se in grado di resistere alla quotidianità. Di certo potranno contare su tantissimi fan, che sperano di vederli felici insieme.