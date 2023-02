Sanremo 2023, Peppino Di Capri salta la terza serata: “Calo di voce”, ecco quando si esibirà Peppino Di Capri non sarà presente come ospite alla terza serata del Festival di Sanremo 2023. Piccolo problema di salute a causa di un calo di voce dovuto al forte freddo di questi giorni.

A cura di Vincenzo Nasto

Peppino di Capri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Peppino di Capri (83 anni), atteso al Festival di Sanremo 2023 nella terza serata, non sarà presente sul palco della kermesse. Il cantante di Champagne sarebbe dovuto arrivare all'Ariston per ritirare un premio alla carriera, ma non sarà possibile durante la terza serata del Festival. Il motivo? Un calo della voce per il cantante partenopeo, a causa del freddo eccessivo di questi giorni. La sua presenza sarà prevista domani, durante la quarta serata della kermesse, e al suo posto ci sarà un tributo al compositore Burt Bacharach, scomparso oggi.

Peppino Di Capri riceverà il premio il 10 febbraio

Peppino di Capri non interverrà come ospite nella terza serata del Festival di Sanremo 2023. La Rai ha da pochi minuti annunciato l'assenza del cantante, dovuto a un lieve calo della voce che non ha permesso a Peppino di Capri di ritirare il premio alla carriera sul palco. Un momento di storia della musica italiana, che Amadeus avrebbe voluto celebrare sul palco di Sanremo, e che invece sarà rinviato di un solo giorno. Il cantante infatti, a meno di peggioramenti delle condizioni di salute, tornerà sul palco per la quarta serata del Festival, quella delle cover e dei duetti.

Peppino Di Capri e Damiano David

Peppino di Capri e Damiano David ospiti a Sanremo 2023

Solo 24 ore fa era stata pubblicata una foto che vedeva ritratti Damiano David, frontman dei Maneskin e Peppino Di Capri, entrambi ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2023. Amadeus infatti, avrebbe dovuto premiare sia i Maneskin per il grande successo degli ultimi anni, soprattutto dopo la vittoria con Zitti e Buoni e la pubblicazione dell'album Rush, mentre per Peppino di Capri sarebbe arrivato un premio alla carriera, che avrebbe sancito la chiusura del cerchio per il cantante partenopeo. L'autore di "Roberta" ha vinto due volte il Festival di Sanremo, nel 1973, Un grande amore e niente più e 1976, Non lo faccio più.