Martina Colombari: "Mio figlio Achille oggi sta meglio, è seguito dalle persone giuste. Ho cercato di capire il suo disagio" Martina Colombari, in una lunga intervista, ha parlato del periodo difficile vissuto dal figlio Achille, ma anche dell'amore con Billy Costacurta e della relazione avuta con Alberto Tomba.

A cura di Daniela Seclì

Martina Colombari si è raccontata in una lunga intervista. La modella e attrice ha parlato del momento difficile vissuto dal figlio Achille, dell'amore con Billy Costacurta e ha ricordato la lunga relazione con Alberto Tomba. Il 10 luglio festeggerà 50 anni:

Non so se sono pronta per questo passaggio. Inutile negarlo, è un giro di boa che non passa inosservato. E per una donna è più difficile gestirlo, sia a livello fisico che mentale. Bisogna prepararsi. Innanzitutto con lo stile di vita, che per me è un investimento e mi dà sicurezza. Ed è opportuno rivolgersi a un ginecologo specializzato nella menopausa. lo faccio una terapia con gli ormoni bioidentici.

Martina Colombari rompe il silenzio sul figlio Achille

Martina Colombari ha rilasciato un'intervista a Francesca Angeleri per il Corriere della Sera. L'attrice ha parlato del momento difficile vissuto dal figlio Achille. In passato il giovane ha lottato contro delle dipendenze e sui social ha rivolto pesanti attacchi alla sua famiglia. Ma sembra che si stia rimettendo in carreggiata:

Achille sta meglio. La sua è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime. Come ho vissuto questo periodo? Come qualsiasi madre di fronte a un momento difficile del figlio. Gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo. Noi gli siamo stati vicini.

Martina Colombari, poi, ha raccontato che l'hanno ferita le parole di una giornalista che ha dichiarato che Achille aveva bisogno di avere accanto "una che fosse più madre e meno donna". L'esperienza con Achille le ha insegnato che non può avere sempre tutto sotto controllo.

L'amore con Billy Costacurta e l'attuale rapporto con Alberto Tomba

Da ventinove anni, Martina Colombari è sposata con Billy Costacurta. Nella loro storia d'amore non è mai venuta meno l'attrazione: "Non ci saltiamo addosso tutte le notti. Però fisicamente gli piaccio ancora molto. Anche per questo vado sempre in palestra, non sopporterei che si trovasse un'amante di 30 anni". Poi, ha ricordato la lunga relazione vissuta con Alberto Tomba. Non si sentono, ma si inviano dei messaggi, il più delle volte quando capitano nei luoghi che in passato hanno visitato insieme:

La nostra era una favola alla Disney, il campione e la più bella d'Italia. È crollata dopo la copertina di 7 dove il titolo era: "Io sono mia". Mi hanno odiato tutti perché gli avevo tolto attenzione. Il nostro è stato un amore vero. Il mio primo fidanzato, il primo con cui ho fatto l'amore.