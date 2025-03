video suggerito

Martina Maggiore: "Dopo la rottura da Cesare Cremonini ho toccato il fondo. Lui sa cosa mi ha provocato" Martina Maggiore in un'intervista a Leggo ha parlato della sua storia con Cesare Cremonini la cui fine l'ha fatta sprofondare in periodo buio. Nel suo libro parla di quanto vissuto, di "depressione e guarigione": "Sono sicura che lui l'abbia letto. Sa benissimo cosa mi ha provocato".

A cura di Gaia Martino

Martina Maggiore torna a parlare della sua storia d'amore con Cesare Cremonini in occasione dell'uscita del suo libro il cui titolo, "Ma che stupida ragazza", sembrerebbe ispirato alla canzone che il celebre artista le dedicò, Giovane Stupida. Nel racconto svela la sua storia ostacolata da un periodo difficile vissuto dopo la rottura dal cantante: in un'intervista a Leggo ha spiegato di aver sofferto di depressione, "di aver toccato il fondo" quando si è ritrovata senza di lui. Oggi è riuscita a mettere un punto alla relazione, ma "la guarigione è un processo molto lento".

Le parole di Martina Maggiore: "Con Cremonini finì anche per colpa mia"

Nel suo libro Martina Maggiore parla di "depressione e guarigione", una situazione nella quale si trova e con la quale ha imparato a convivere. Tutto è iniziato dopo la rottura da Cesare Cremonini con il quale ha avuto una storia durata oltre 4 anni. Galeotta fu la palestra, dove si conobbero: fu lui a scriverle su Instagram per conoscerla e in poco tempo iniziarono una relazione. "Il fatto che avesse questo atteggiamento di protezione nei miei confronti e che mi facesse sempre sentire al sicuro ha fatto sì che io mi innamorassi di lui", le parole. La crisi è iniziata quando lei ha scoperto alcune chat con altre donne. "Si è spezzato qualcosa dentro di me, si è rovinata la mia favola. Mi è crollato il mondo addosso" ha confessato Martina Maggiore che, in quel momento, preferì non dire niente perché "mi resi conto che, piano piano, ero diventata dipendente da lui":

Lo amavo così tanto che non riuscivo a parlargli o a dirgli quello che avevo visto perché avevo paura di perderlo e rimanere senza di lui. Mi resi conto di essermi annullata.

La giovane ha raccontato di aver capito che la loro storia "non è finita solo per dei tradimenti", ma anche per colpa sua: "Nel momento in cui io mi sono annullata, so che per lui badare anche a un’altra persona che, praticamente, smette di esistere, è stato pesante". Oggi l'amore si è trasformato, "però c'è", ha confessato.

La depressione e la rinascita

Dopo la rottura "ci ho messo tanto tempo per ritrovarmi" ha raccontato Martina Maggiore che una volta ritrovatasi sola, "ho toccato il fondo". "Avevo smesso di provare qualsiasi tipo di emozione, non sentivo nulla. Il mio pensiero costante era quello di sparire, di volere abbandonare questa vita perché non riuscivo proprio a pensare come avrei potuto affrontare il domani in uno stato del genere", le parole. Con la terapia e un viaggio a Gran Canaria in solitaria è riuscita a ritrovare se stessa. Sul libro, ha poi aggiunto: "Sono sicura che lui l’abbia letto, non mi aspettavo un suo messaggio o un riscontro anche perché credo sappia benissimo cosa mi ha provocato, il dolore che ho vissuto".