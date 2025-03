video suggerito

Martina Maggiore spiega perché è finita con Cesare Cremonini: "Chat con altre donne, sono sprofondata nell'abisso" Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, ha confidato: "Con lui sembrava un sogno, ma anche le favole, si sa, nascondono volti oscuri".

A cura di Daniela Seclì

Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, ha raccontato la loro relazione e il burrascoso finale nel libro Ma che stupida ragazza edito da Mursia. Poi, ne ha parlato in un'intervista, spiegando perché l'amore con l'ex cantante dei Lunapop sia arrivato al capolinea.

Martina Maggiore è l'ex fidanzata di Cesare Cremonini

Martina Maggiore ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, in edicola da giovedì 20 marzo. Ha raccontato cosa è andato storto nella relazione con Cesare Cremonini. Ma andiamo con ordine. I due si sono conosciuti nel 2018. Galeotta fu una palestra di Bologna. All'inizio tutto sembrava perfetto: "La nostra storia è cresciuta in modo naturale. Ci siamo conosciuti giorno dopo giorno ed è nato questo amore, in maniera limpida, pura". Per quattro anni e mezzo, la relazione con Cesare Cremonini è stata un sogno:

La mia storia con Cesare Cremonini è iniziata come un sogno, quattro anni e mezzo in cui ho assaporato gioia e passione. Ma le favole, si sa, nascondono volti oscuri.

Perché è finita tra Martina Maggiore e Cesare Cremonini

La relazione tra Martina Maggiore e Cesare Cremonini, però, è finita nel peggiore dei modi. Il loro rapporto, a suo dire, è iniziato a scricchiolare quando Maggiore ha scoperto delle chat che il cantante aveva con altre donne:

Cose brutte, che non avrei mai voluto leggere. Mi crollò il mondo addosso. Ma non dissi nulla. Sono passati mesi, poi l’ho affrontato. Lui ha negato tutto, erano solo battute tra amiche.

Dopo un anno, Martina si sarebbe imbattuta in altre chat simili: "Ma avevo paura di perderlo perché ero diventata dipendente da lui". Poi, la relazione è finita e la donna ha confidato di avere sofferto molto:

Sono sprofondata nell’abisso. Ero annientata dal dolore. Mi ero annullata per amore, mi sono dovuta ricostruire da zero. Ci sono voluti due anni per uscirne, sono stata in terapia, ho viaggiato. Ora ho imparato ad amarmi.