Giorgia Cardinaletti annuncia al TG1 un servizio sull'ex Cesare Cremonini, la reazione del cantante Nell'edizione del TG1 di lunedì 24 marzo, in onda alle ore 20, la giornalista Gorgia Cardinaletti ha lanciato un servizio riguardante l'ex Cesare Cremonini e il suo tour sold out negli stadi. I due sono stati una coppia per diversi mesi, poi la loro frequentazione è finita senza nessuna spiegazione ufficiale. Ecco come ha reagito il cantante.

A cura di Elisabetta Murina

Nella vita di Giorgia Cardinaletti continua ad esserci il ‘fantasma' di Cesare Cremonini. Anche se non sono più una coppia da diversi mesi, la giornalista e conduttrice del TG1 ha parlato di lui durante l'edizione delle 20.00 del telegiornale, andata in onda lunedì 24 marzo. Ecco cosa ha detto e come ha reagito il cantante, in queste settimane impegnato per preparare il suo tour negli stadi in partenza la prossima estate e già sold out.

L'annuncio di Giorgia Cardinaletti al TG1

Nell'edizione del TG1 di lunedì 24 marzo, in onda alle ore 20, la giornalista Gorgia Cardinaletti ha lanciato un servizio riguardante Cesare Cremonini. "Cresce l'attesa per Cesare Cremonini a tre mesi dal via del suo tour negli stadi, 13 date ed è già tutto sold out", ha detto la conduttrice parlando del cantante. Un servizio che la riguarda non soltanto professionalmente ma anche sul piano personale, dal momento che i due di recente sono stati legati da una breve relazione, durata all'incirca qualche mese. Stando a quanto emerso dai gossip e noto fino ad ora, a unire i due è stato un breve flirt mai del tutto ufficializzato. Cardinaletti era stata avvista con Cremonini in diverse occasioni, tra cui un concerto dello stesso cantante, una vacanza alle Isole Eolie e il matrimonio di Pecco Bagnaia.

La reazione di Cesare Cremonini

All'indomani del servizio annunciato da Cardinaletti, Cesare Cremonini ha condiviso su Instagram un estratto del video del TG1 in questione e di altri media che hanno parlato del suo tour, in partenza la prossima estate. "Quando la mia storia incontra quella del pubblico si crea un miraggio comune, questo è fare gli stadi per me oggi. Rassegna tg nazionali #CremoniniLIVE25", ha scritto ad accompagnare le brevi clip. Il cantante si tiene al momento lontano dai gossip e, dopo le voci di un flirt con l'ex ballerina di Amici Caterina Licini, sarebbe single. A proposito dell'amore, in un'intervista al Corriere della Sera, ha raccontato: "Esiste un trono vacante dentro ognuno di noi e, giusto o sbagliato che sia, il mio è ancora libero".