Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, è finito un amore mai realmente ufficializzato

Dopo circa un anno e mezzo di relazione, si sarebbe conclusa la storia d’amore tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. La rottura tra il cantautore e la giornalista del Tg1 è stata annunciata dal settimanale Chi, lo stesso che per primo aveva portato alla luce la loro relazione nell’agosto 2023, con alcune immagini della coppia in vacanza.

La massima riservatezza della coppia

I due protagonisti hanno sempre vissuto la loro relazione con estrema riservatezza, al punto che non è mai stata formalmente ufficializzata. Secondo fonti, il loro primo incontro risale proprio durante un’intervista per il Tg1 in cui il cantante presentava uno dei suoi singoli. Da allora, i due erano stati avvistati insieme in diverse occasioni, tra cui un concerto dello stesso Cremonini e successivamente in vacanza alle Eolie​ e poi al matrimonio di Pecco Bagnaia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i segnali della crisi erano evidenti già da tempo. Non ci sarebbero stati elementi rilevanti o clamorosi che avrebbero causato la separazione, giudicata graduale e priva di strascichi. D'altronde, è stato comunque un amore vissuto all'ombra dei riflettori e come tale sembrerebbe essere finito.

Quando Giorgia Cardinaletti parlò per la prima volta di una possibile relazione

Giorgia Cardinaletti trovò un modo molto discreto per parlare di Cesare Cremonini, durante il programma della notte condotto da Riccardo Rossi. "Ero a Londra con lui", disse mentre raccontava dei dischi della sua vita. Quel disco era "A Night at the Opera" dei Queen e, mentre si parlava del brano "Love of my life" contenuto proprio all'interno del disco, la giornalista aveva rivelato del suo viaggio a Londra fatto per visitare la mostra degli oggetti di Freddie Mercury da Sotheby's prima dell'asta. "Tu eri a Londra, perché?", le aveva chiesto Riccardo Rossi e Giorgia Cardinaletti: "Ero a Londra con Cesare, che è grande amante. Cesare Cremonini". Riccardo Rossi, a quel punto, replicò: "Ma tuo padre questa cosa la sa?". E Giorgia Cardinaletti: "La sa, la sa".