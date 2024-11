video suggerito

Andrea Giambruno innamorato della ex del vice di Salvini, ma Federica Bianco lo avrebbe già lasciato Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, avrebbe perso la testa per la splendida Federica Bianco, ex fidanzata di Andrea Crippa, il vice di Matteo Salvini. Ma la donna lo avrebbe lasciato per tornare vicina al suo ex fidanzato storico.

A cura di Stefania Rocco

Un altro triangolo interessante arriva dal mondo della politica italiana. Secondo Dagospia, Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, si sarebbe innamorato di nuovo. La donna destinataria delle sue attenzioni sarebbe la stessa insieme alla quale il giornalista fu fotografato durante le vacanze estive in Puglia: si tratta di Federica Bianco, splendida 40enne salentina la cui identità fu rivelata da Lettera43. Bellissima e con un passato da attrice – ha ottenuto piccole parti nelle fiction Squadra Antimafia e Don Matteo – Federica è una di quelle donne al cui fascino è impossibile resistere. Lo sa Andrea Crippa, vice segretario della Lega che proprio con Federica ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore.

L’estate d’amore di Andrea Giambruno

Secondo Dagospia, Giambruno e Federica avrebbero vissuto un’intensa estate d’amore proprio questa estate. Le foto pubblicate da Repubblica che li aveva beccati insieme sarebbero solo l’antipasto del loro legame continuato anche a settembre a Roma. Giambruno sarebbe stato visto più volte aggirarsi in zona Tivoli, la stessa in cui vive Federica ma nessun’altra foto del loro legame è diventata di dominio pubblico dopo l’estate. E a spiegare questa assenza di eleganti uscite in pubblico sarebbe un motivo preciso: la bellissima Federica sarebbe tornata vicina a Crippa per il quale avrebbe deciso di archiviare la relazione con Giambruno.

Federica Bianco

Andrea Crippa tornato single dopo la fine dell’amore con Anna Falchi

Dagospia scrive che proprio Crippa, archiviata la relazione con un’altra bellissima donna, Anna Falchi, avrebbe cominciato manifestare una certa nostalgia nei confronti della ex compagna. Per questo motivo, il vice di Salvini sarebbe tornato alla carica pronto a riprendersi la sua dama, riuscendo nell’impresa. Bianco e Crippa si sarebbero riavvicinati, cosa che ha determinato la fine del legame con il giornalista Mediaset. Giambruno non l’avrebbe presa bene. “Si vocifera che qualche giorno fa ci sia stato un aspro battibecco tra Giambruno e la Bianco a Salotto 42, locale trendy a Piazza di Pietra a Roma”, scrive ancora Dagospia a proposito del presunto acceso scambio di opinioni cui i due si sarebbero lasciati andare in pubblico solo qualche giorno fa.