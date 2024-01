Anna Falchi bacia Andrea Crippa, il vice di Matteo Salvini è più giovane di 14 anni Anna Falchi, conduttrice de I fatti vostri, è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna mentre bacia Andrea Crippa,vicesegretario della Lega e numero 2 di Matteo Salvini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Anna Falchi, conduttrice de I fatti vostri, è stata fotografata dal settimanale Diva e Donna mentre bacia Andrea Crippa, vicesegretario della Lega e braccio destro di Matteo Salvini. Le foto sono state scattate a Roma e mostrano la conduttrice 51enne e il politico 37enne uscire insieme dal teatro dopo uno spettacolo di Teo Mammucari per poi rifugiarsi a bordo di un’auto che fa da sfondo al loro bacio.

Il bacio a Roma tra Anna Falchi e Andrea Crippa

Le foto pubblicate dal settimanale edito da Cairo Editore parlano chiaro: tra Crippa e Falchi c’è un bacio intercettato dai paparazzi presenti. Ufficialmente, nessuno dei due ha commentato la presunta storia d’amore in corso, diventata solo oggi di dominio pubblico. Tra i due esiste una sintonia evidente, nonostante i 14 anni di differenza e la provenienza da due ambienti tanto distanti tra loro. “È nata una nuova coppia”, titola il settimanale nel servizio che mostra la foto del bacio tra i due, “La conduttrice Anna Falchi, 51 anni, è finita fra le braccia di Andrea Crippa”.

Anna Falchi è reduce dall’amore con Andrea Ruggeri, ex deputato di Forza Italia

Anna Falchi è tornata single dopo il lungo legame vissuto con Andrea Ruggeri, ex deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa. “Non cerco nessuno principe azzurro”, aveva dichiarato dopo essere tornata single, “Oggi sto bene così. Sto vivendo un periodo di libertà e mi diverto come non facevo da anni. Esco con gli amici, sono pronta a conoscere persone nuove e sono molto più aperta rispetto al passato. Non mi faccio mancare nulla e, anche se a volte sono stanca, mi sento rivitalizzata”. La storia tra i due, terminata nell’estate del 2022, aveva lasciato spazio al legame con il manager Walter Rodinò, conclusosi nel 2023. Spazio adesso al vice segretario della Lega che sembrerebbe essere riuscito a far breccia nelle resistenze dalla presentatrice.