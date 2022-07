Anna Falchi spiega perché è finita con Andrea Ruggieri. E sulla nuova fiamma: “Ci stiamo conoscendo” Anna Falchi ha raccontato per la prima volta le cause della fine dell’amore con Andrea Ruggeri, nipote di Bruno Vespa: “Non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto”. La showgirl ha anche svelato come procede il legame con la nuova fiamma Walter Rodinò.

A cura di Elisabetta Murina

(A sinistra Anna Falchi e Andrea Ruggieri, a destra la nuova fiamma Walter Rodinò)

Dopo la fine dell'amore con Andrea Ruggeri, durato 11 anni, Anna Falchi ha voltato pagina ed è ora legata a Walter Rodinò. In entrambi i casi era stato il settimanale Chi a portare alla luce i cambiamenti nella vita sentimentale della showgirl, paparazzandola prima mentre lasciava la casa dell'ex compagno, nipote di Bruno Vespa, e poi mentre baciava con passione la sua nuova fiamma. Ora, a distanza di quasi due mesi, Anna Falchi ha raccontato a Gente le cause che hanno portato alla rottura con Andrea Ruggeri e svelato come sta procedendo la sua nuova relazione.

Le cause della rottura con Andrea Ruggeri

Anna Falchi non ha dubbi: Andrea Ruggieri è stato l'uomo più importante della sua vita. La storia con il nipote di Bruno Vespa, deputato di Forza Italia, è durata 11 anni. La convivenza, però, è arrivata solo un anno fa e, come racconta la showgirl, ha complicato il rapporto:

E' difficile condividere gli spazi e lo è ancor di più includere un'altra persona nei ritmi fino a quel momento scanditi dalle proprie abitudini e necessità. Spesso le persone sono troppo autonome per costruire giorno dopo giorno un nido comune.

Condividere la quotidianità con il compagno, ha creato dei problemi tra loro, tanto da portarla a interrompere il loro rapporto:

Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto. Mi sentivo un pò data per scontata, mi mancava qualcosa e questo mi faceva sentire a disagio.

Come procede la relazione con Walter Rodinò

Anna Falchi ha raccontato anche come procede il legame con la nuova fiamma, l'imprenditore Walter Rodinò, con il quale è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre si scambiava romantici baci: "Ci stiamo conoscendo. Ci stiamo frequentando: parliamo, ci capiamo. Lui ha due figli, io una, il linguaggio è comune". Per il momento però hanno deciso di procedere con calma e di non andare subito a vivere insieme: "D'ora in avanti l'unica che vivrà con me sarà Alyssa". La showgirl quindi starà per un periodo solo con la figlia, nata dal legame con l'imprenditore Denny Moltesi.