Anna Falchi ricomincia con Walter, le foto dopo la rottura con Andrea Ruggieri Anna Falchi è stata beccata per le strade di Roma accanto ad un avvenente 50enne, dopo la rottura con Andrea Ruggieri. L’uomo in questione è Walter Rodinò, con il quale non mancano baci e tenerezze.

A cura di Ilaria Costabile

Anna Falchi ha ritrovato l'amore, poco dopo la conferma della rottura con il suo compagno Andrea Ruggieri, eccola passeggiare per le strade di Roma insieme ad un uomo sulla cinquantina, ovvero Walter Rodinò, come si legge sul settimanale Chi. La conduttrice non rinnega effusioni in pubblico e, anzi, non ha paura di mostrarsi in atteggiamenti romantici sebbene sia passato poco tempo dall'ennesimo cambiamento della sua vita.

Le foto di Anna Falchi e la sua nuova fiamma

Le luci soffuse delle strade romane e l'atmosfera sognante che abita la Capitale, fanno da sfondo perfetto per un appuntamento a lume di candela. Ed è così che i fotografi del settimanale diretto da Alfonso Signorini beccano Anna Falchi in dolce compagnia. L'uomo al suo fianco è Walter Rodinò, 50 anni compiuti il 10 giugno, ha all'attivo una laurea in giurisprudenza ma nella vita si occupa di comunicazione per grandi aziende. I due si dirigono al ristorante Pacifico, all'interno di Palazzo Dama a Piazza del Popolo, nel cuore di Roma. I due sono seduti l'uno accanto all'altra, intenti a scambiarsi sguardi languidi, sorrisi e anche qualche bacio che non lascia spazio a possibili interpretazioni e chiarisce il tipo di frequentazione che c'è tra loro. La loro conoscenza risale già allo scorso settembre, quando i due si sono incontrati all'inaugurazione di un centro estetico particolarmente noto, ma in quell'occasione conducevano vite separate che, poi, a distanza di molti mesi si sarebbero intrecciate.

Anna Falchi e Walter Rodinò, foto del settimanale Chi

La fine della storia con Andrea Ruggieri

La notizia della fine della storia con Andrea Ruggeri, deputato e nipote di Bruno Vespa, dopo dieci anni insieme, è arrivata lo scorso maggio, quando la conduttrice è stata vista lasciare la casa dove conviveva con il compagno dopo anni e anni di frequentazione assidua, ma lontana dal grande passo del matrimonio. Tra loro, infatti, il progetto di costruire una famiglia era piuttosto lontano, anche perché l'attrice ha avuto una figlia, Alyssa, che adesso ha dodici anni, dalla sua storia con Danny Montesi. Il loro rapporto sembrava aver perso lustro proprio con la convivenza, invece, di rafforzarsi e infatti anche la Falchi aveva dichiarato: "Ci vediamo molto meno oggi di quanto ci vedevamo prima".