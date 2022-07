In Sardegna con Gigi D’Alessio e Denise Esposito c’è anche Andrea, figlio di Anna Tatangelo Gigi D’Alessio si gode le vacanze in Sardegna insieme alla compagna Denise Esposito e ai suoi due figli più piccoli: Francesco, nato il 24 gennaio scorso, e Andrea, figlio della ex compagna Anna Tatangelo.

A cura di Stefania Rocco

Il settimanale Chi ha fotografato Gigi D’Alessio in vacanza in Sardegna insieme alla compagna Denise Esposito e ai suoi ultimi due figli, il piccolo Francesco e il 12enneAndrea, nato dal legame con Anna Tatangelo. La villa che li ospita (a Porto Rotondo, in provincia di Sassari) è la stessa che per anni il cantautore ha frequentato insieme alla sua precedente compagna. Per Denise, invece, è la prima volta. La coppia ha trascorso qualche giorno a Santorini, prima di tornare in Italia. Proseguirà adesso le vacanze in Sardegna. Con loro anche Francesco, figlio della coppia nato il 24 gennaio scorso, il piccolo Andrea e la tata che aiuterà Denise a occuparsi dell’ultimo nato in casa D’Alessio.

Gigi D’Alessio: “Denise mi ha regalato la felicità”

D’Alessio, Denise e il piccolo Andrea, figlio di Anna Tatangelo

È innamorato Gigi D’Alessio. Lo dimostra la decisione di allargare nuovamente la famiglia, scegliendo di diventare padre per la quinta volta. E lo conferma quando il cantautore dichiara al settimanale, nonostante la sua abituale riservatezza. “Denise mi ha regalato la felicità”, ha ammesso D’Alessio. Prima dell’incontro con la giovane fan che sarebbe diventata la sua nuova compagna, Gigi aveva vissuto un momento familiare complesso scandito dalla profonda crisi che aveva determinato la prima separazione da Anna Tatangelo. I due si erano riappacificati qualche tempo dopo (non prima che Ilaria, figlia di Gigi, attaccasse pubblicamente la cantante) per poi lasciarsi definitivamente poco prima che l’artista conoscesse Denise.

Denise Esposito condivide le foto del piccolo Francesco

La piscina dedicata ai giochi del piccolo Francesco

Neo mamma completamente conquistata dal suo bambino, Denise non è riuscita a resistere al desiderio di condividere con il mondo qualche immagine del piccolo Francesco. Solo qualche ora fa la giovane ha postato una Instagram story nella quale compariva il piccolo, impegnato a giocare in piscina. Si tratta di una foto scattata proprio in Sardegna. La piscina gonfiabile è la stessa che compare nel servizio pubblicato da Chi, uno spazio dedicato ai giochi del piccolo sotto la supervisione attenta del papà.