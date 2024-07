video suggerito

David e Victoria Beckham festeggiano il 13esimo compleanno di Harper a bordo di uno yacht in Sardegna L'intero piano di un lussuoso yacht addobbato con palloncini rosa a forma di cuore per festeggiare il 13esimo compleanno di Harper Seven, figlia di David e Victoria Beckham. La famiglia quasi al completo è volata in Sardegna per organizzare l'esclusivo party.

A cura di Stefania Rocco

Il piano di un lussuoso yacht addobbato con palloncini rosa a forma di cuore per festeggiare il 13esimo compleanno di Harper Seven, figlia di David e Victoria Beckham. È quanto mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi, i cui fotografi sono riusciti a beccare la famosa famiglia britannica mentre festeggia a bordo di una lussuosa imbarcazione ormeggiata in Sardegna. David e Victoria hanno scelto l’Italia per festeggiare il compleanno della figlia, unica femmina arrivata dopo i fratelli Cruz, Brooklyn e Romeo.

Gli auguri ad Harper Seven, ultima figlia di David e Victoria Beckham

Considerata una principessa in un paese in cui la famiglia reale esiste davvero – e i Beckham sono grandi amici dei Windsor – Harper è stata celebrata dai genitori con una serie di post dedicati pubblicati sui profili Instagram dell’ex calciatore e dell’ex Posh Spice. “Non smettere mai di ridere e di ballare”, ha scritto mamma Victoria, pubblicando un video che mostra una versione più piccola e tenerissima di Harper. Anche papà David ha dedicato un post alla figlia: un video nel quale compaiono entrambi mentre ballano abbracciati sulle note di The girl is mine di Michael Jackson e Paul McCartney, "la loro canzone" come David rimarca nella didascalia.

I figli di David e Victoria Beckham

Victoria e David, sposati dal 1999, formano una delle coppie più solide del jet set internazionale nonostante i pettegolezzi che li hanno investiti negli anni della loro lunga relazione. Dal loro legame sono nati 4 figli: il primogenito Brooklyn che ha 25 anni ed è sposato con la modella e attrice Nicola Peltz (con la quale Victoria non avrebbe un buon rapporto); il 22enne Romeo, calciatore come il papà; il 20enne Cruz, musicista decisamente popolare sui social e, infine, la piccola Harper Seven che ha appena compiuto 13 anni.