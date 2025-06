video suggerito

Il motivo della crisi tra Brooklyn Beckham e la sua famiglia: la faida familiare sarebbe una questione di soldi Dietro l'allontanamento di Brooklyn Beckham dalla sua famiglia ci sarebbe una questione economica mai risolta: David e Victoria si sarebbero rifiutati di aiutarlo a comprare una villa in California.

A cura di Stefania Rocco

La cosiddetta “faida dei Beckham” sarebbe esplosa a causa di una questione di soldi: secondo le ricostruzioni della stampa britannica, Brooklyn – il primogenito di David e Victoria Beckham – avrebbe deciso di rompere i rapporti non solo con i genitori ma anche con i suoi tre fratelli in virtù del rifiuto della sua famiglia d’origine di aiutarlo ad acquistare una villa milionaria in California.

La villa sognata da Brooklyn e il no dei Beckham

I rapporti tra Brooklyn e i suoi genitori, già tesi da qualche anno, sarebbero precipitati in seguito a quel rifiuto. Il primogenito di David e Victoria, oggi felicemente sposato con l’ereditiera Nicola Peltz, avrebbe chiesto un sostegno economico ai genitori per l’acquisto di una villa in California. Ma la richiesta sarebbe stata respinta: David e Victoria avrebbero scelto di non “viziare” il figlio, rimanendo fedeli ai valori con cui hanno cresciuto i loro ragazzi.

“Vengono dalla classe operaia”, avrebbe confidato una fonte vicina alla coppia a The Sun, “Che messaggio avrebbero mandato ai figli se avessero elargito milioni per una casa?”. Una filosofia che si è scontrata con quella della famiglia Peltz che avrebbe addirittura istituito un fondo fiduciario per aiutare Brooklyn e Nicola ad acquistare la villa dei loro sogni.

I precedenti: l’antipatia tra Victoria e la nuora e lo “sgarbo” di Romeo

A contribuire a indebolire il legame tra Brooklyn e il resto della famiglia Beckham sarebbero state, inoltre, una serie di tensioni accumulate nel tempo. La più rumorosa, tanto che i pettegolezzi hanno fatto il giro del mondo, è quella tra Victoria e la nuora Nicola. Le due, secondo People, non sarebbero mai riuscite a trovare un’intesa. Il punto di rottura sarebbe arrivato il giorno delle nozze, quando Victoria avrebbe “soffiato” alla sposa il primo ballo con il figlio, gesto mal digerito da Nicola e dai suoi familiari.

Anche i rapporti tra Brooklyn e il fratello Romeo si sarebbero incrinati, questa volta a causa di una donna. Romeo, per un periodo, ha frequentato la modella Kim Turnbull, ex flirt proprio di Brooklyn. Coincidenze poco gradite, che avrebbero contribuito a creare un clima teso tra i fratelli. Clima alimentato dal malcontento di Nicola, insofferente di fronte al fatto di ritrovarsi di fronte a una ex compagna del marito in occasione dei periodici ritrovi familiari.