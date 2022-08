Nicola Peltz chiarisce il presunto astio con Victoria Beckham: “Gossip nato dall’abito da sposa” Raggiunta da Variety, Nicola Peltz ha fatto chiarezza sul pettegolezzo secondo cui ci sarebbe della tensione con Victoria Beckham, mamma del marito Brooklyn. Il tutto sarebbe nato da un malinteso sul vestito da indossare nel giorno delle nozze, ma non ci sarebbe nessun astio tra loro.

A cura di Elisabetta Murina

Negli ultimi giorni è circolata la voce secondo cui tra Victoria Beckham e la sua nuova nuora, Nicola Peltz, ci sarebbe della tensione. Stando a quanto riportato da Page Six, pare che tra le due famiglie sia scoppiata una vera e propria "guerra fredda". Ora a fare chiarezza, spiegando come sono andate davvero le cose, è la stessa sposa in una recente intervista a Variety.

Cosa sarebbe successo tra Nicola Peltz e Victoria Beckham

Nicola Peltz, da poco moglie di Brooklyn Beckham, ha spiegato l'origine del pettegolezzo che vedrebbe una faida in corso tra le due famiglie. Pare che tutto, stando alla versione raccontata dalla modella a Variety, sia iniziato quando all'ultimo ha scelto di indossare per il suo grande giorno un abito firmato Valentino e non uno del brand della suocera.

"L'avrei indossato, lo volevo davvero, ma pochi mesi dopo, Victoria si è resa conto che il suo atelier non era in grado di portare a termine il lavoro, quindi ho dovuto scegliere un altro vestito", ha chiarito Nicola Peltz. E ha poi aggiunto: "Victoria non mi ha detto che non potevo indossare un suo abito e io non ho detto che non volevo indossarlo. È lì che è iniziato il chiacchiericcio".

Nicola Peltz sarebbe gelosa della fama della suocera

Stando a quanto si legge sul sito americano, la presunta tensione sarebbe nata anche per via della gelosia di Nicola Peltz nei confronti della fama di sua suocera. La modella sarebbe infastidita dalla troppe attenzioni rivolte a Victoria Beckham anziché a lei e al suo matrimonio con Brooklyn, al quale hanno partecipato oltre 300 invitati. Pare anche che la figlia del miliardario newyorkese Nelson Peltz, presidente non esecutivo del Madison Squadre Garden, "non voleva che la suocera facesse parte neanche dei preparativi" e non l'avrebbe informata riguardo ai preparativi perché "la comunicazione tra loro era minima".