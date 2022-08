Nicole Mazzocato è diventata mamma: “È nato Paolo, è stata un’emozione enorme” Nicole Mazzocato è diventata mamma. Lo scorso 14 agosto è nato Paolo, il primo figlio dell’influencer e di Armando Anastasio, come racconta in alcune storie su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Nicole Mazzocato è diventata mamma per la prima volta lo scorso 14 agosto, come ha comunicato ai suoi fan pubblicando uno scatto su Instagram che la ritrae con suo figlio appena nato tra le braccia e il suo compagno Armando Anastasio, calciatore del Pordenone Calcio con cui è fidanzata da poco più di un anno. Su entrambi i profili sono comparse le foto del lieto evento, affiancate da una breve didascalia per comunicare il nome del primo arrivato in famiglia.

Nicole Mazzocato racconta il parto

I due neo genitori hanno scelto di chiamare il bambino Paolo, come hanno scritto su Instagram, mostrando i primi scatti dopo il parto. Il piccolo è venuto al mondo nel primo pomeriggio di domenica 14 agosto, come ha raccontato l'influencer in alcune stories in cui ha condiviso con i suoi fan qualche dettaglio. "Mi sto riprendendo. Noi stiamo benissimo" scrive l'ex volto di Uomini e Donne con il suo primogenito tra le braccia, e aggiunge:

Ieri è stata tosta sono arrivata alle 8:30 in ospedale con contrazioni e dilatazione a 3 cm. Ho partorito alle 15:22! Ho fatto l'epidurale e la rifarei mille volte e anzi la consiglio a tutte! Con me c'era Armando che ha assistito al travaglio dal minuto zero, ed è andato tutto per il meglio. È stato un parto naturale e si è concluso con soli due punti di lacerazione. Paolino è lungo 52 cm e pesa 3,20 kg. È stata un'emozione enorme.

I ringraziamenti della neo mamma

Nicole Mazzocato, poi, rivolge un pensiero anche ai fan che hanno voluto dimostrarle affetto e gioia nel condividere questo momento così importante: "Non riuscirò mai a ringraziarvi uno ad uno. Devo anche leggere non solo i vostri splendidi commenti, ma anche i messaggi privati e whatsapp. Grazie anche a quelli che hanno chiamato e hanno voluto farci sentire il loro sincero affetto". L'influencer aveva condiviso con i suoi fan anche il momento in cui ha scoperto il sesso del bebé che portava in grembo, con un piccolo evento riportato anche sui social