Fabio Colloricchio papà, l’ex Nicole Mazzocato incinta: “Il destino ci ha unito in un momento felice” Nicole Mazzocato incinta fa gli auguri all’ex fidanzato Fabio Colloricchio diventato papà ieri: “Ho sempre augurato il meglio, il destino ci ha uniti in questo momento di felicità estrema”.

A cura di Gaia Martino

Fabio Colloricchio ieri è diventato papà, la sua compagna Violeta Mangrinan ha partorito Gala. A febbraio l'annuncio della gravidanza, e circa un mese dopo quello dell'ex del tronista del 2016: anche Nicole Mazzocato è in dolce attesa e tra qualche giorno partorirà. I due sono stati insieme per circa quattro anni, dopo la scelta a Uomini e Donne la rottura nel 2019, seguita da insulti e querele. La coincidenza sull'epilogo del loro futuro però ha catturato l'attenzione dei fan. L'ex corteggiatrice già al tempo ne parlò, nelle ultime ore ha messo a tacere i nuovi pettegolezzi nati in merito l'argomento.

Il commento di Nicole Mazzocato sull'ex Fabio Colloricchio

Nicole Mazzocato incinta aspetta con ansia la nascita del suo bambino. Ieri ha risposto alle domande dei fan su Instagram, una in particolare le chiedeva un commento sulle "coincidenze della vita". "A buon intenditor" ha scritto un utente e il riferimento è caduto chiaramente su Fabio Colloricchio diventato papà ieri e l'ex corteggiatrice si è sentita di "rispondere a questo messaggio perché è quello forse più delicato".

Io sono felice, ho trovato tutto ciò che desideravo. Dall'altra parte è capitato lo stesso, il destino ci ha uniti in questo momento personale, ma di felicità estrema. Ho sempre augurato il meglio a tutti e sono felice della felicità altrui, ancor di più in un momento come questo, dove posso comprendere al 100 %.

Ha concluso il suo commento, chiedendo ai follower di smetterla con i paragoni: "Li trovo davvero pessimi per tutti noi, soprattutto ora, per rispetto alle nostre famiglie".

Leggi anche Nicole Mazzocato incinta rivela di aver avuto delle complicazioni ad inizio gravidanza

La gravidanza agli sgoccioli

Anche Nicole Mazzocato, come Violeta Mangrinan, presto diventerà mamma: mancano precisamente 12 giorni, stando alle sue parole, per poter abbracciare il primo figlio con Armando Anastasio dopo i nove mesi di gravidanza, i cui primi segnati da qualche complicanza. Su Instagram l'ex corteggiatrice ha raccontato di essere molto emozionata: "Non sono agitata e non sono una che si agita facilmente, sono molto razionale e riflessiva. Sto bene, mi piacerebbe sentire qualche contrazione in più per avvicinarmi al grande giorno. Ormai ci siamo".