Selvaggia Roma incinta, l’ex Francesco Chiofalo: “Mi augurò la morte ma sono contento per lei” Francesco Chiofalo ha commentato la gravidanza della sua ex fidanzata Selvaggia Roma, su Instagram le ha fatto gli auguri dopo averla accusata: “Anche se si è inventata di essere orfana al GF VIP e mi ha augurato la morte sono contento per lei”.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera Selvaggia Roma ha annunciato ai fan di essere incinta, aspetta un figlio dal fidanzato calciatore Luca Teti: "Grata alla vita per avermi fatto incontrare te" ha scritto il noto volto televisivo che ha preso parte ai diversi reality e programmi tv di Canale 5. I fan di Temptation Island ricorderanno la sua storia travagliata con Francesco Chiofalo che diventò una delle più chiacchierate. Nonostante la scelta di abbandonare il villaggio delle tentazioni insieme, i due si lasciarono poco dopo mettendo fine a una relazione fatta di liti, tradimenti e gelosie, decretando così la fine di quel soprannome che diventò virale, "Lenticchio". Chiofalo con alcune Instagram story ha deciso di farle gli auguri, aggiungendo a questi però una serie di accuse.

Francesco Chiofalo commenta la gravidanza di Selvaggia Roma

Francesco Chiofalo ha commentato la gravidanza della sua ex fidanzata Selvaggia Roma con alcune Instagram story. Prima di farle gli auguri, ha buttato giù una serie di accuse contro di lei. "La mia ex Selvaggia è incinta, a prescindere da tutto sono contento quando si mette al mondo una vita, i bambini sono un dono di Dio. Sono contento. Certo è che Selvaggia, quando ho avuto il tumore e sono stato male, pur di far parlare di sé è andata in giro a dirne di ogni, fece intendere che io meritavo la malattia, che se non mi fossi alzato dal letto a lei non sarebbe dispiaciuto" ha cominciato.

Ha poi tirato in ballo il racconto di Selvaggia Roma al Grande Fratello VIP, sostenendo che ha detto bugie riguardo la sua condizione familiare, in particolare quella che riguardava il padre.

Ha fatto finta di essere orfana al GF VIP per impietosire le persone quando non è mai stata orfana, il padre abita a 10 minuti da casa sua e l'ha visto fino a qualche mese prima del GF VIP, ha inventato tutto.

E ancora gli avrebbe augurato la morte quando è stato male: "Mi ha praticamente pubblicamente augurato la morte. Questo denota una grossa cattiveria soprattutto se la auguri a una persona che sta male. Va bene, non sono una persona rancorosa, le auguro tutto il bene del mondo, penso possa essere una buona madre. Non è cattiva, sarà una buona madre. Le auguro tutto il bene del mondo, Selvaggia tanti auguri".

Selvaggia Roma incinta di Luca Teti

Con un video pubblicato su Instagram Selvaggia Roma ha reso pubblica la sua gravidanza. Lei ed il suo fidanzato, il calciatore Luca Teti, diventeranno presto genitori e ai fan hanno mostrato la prima ecografia, i loro sorrisi e la felicità per la notizia: "Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita".