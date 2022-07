Selvaggia Roma è incinta, aspetta un figlio da Luca Teti: “Sei l’amore della mia vita” Selvaggia Roma è incinta. Aspetta il primo figlio dal calciatore Luca Teti. La gravidanza è stata annunciata su Instagram con un video.

A cura di Daniela Seclì

Selvaggia Roma è incinta, aspetta un figlio da Luca Teti. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Temptation Island (a cui partecipò con il fidanzato dell'epoca Francesco Chiofalo) e il calciatore del Pomezia hanno dato l'annuncio sui rispettivi profili Instagram. Per la coppia è il primogenito. Non hanno ancora svelato il sesso del bebè.

Selvaggia Roma e le lacrime durante l'ecografia

Mercoledì 20 luglio, Selvaggia Roma ha annunciato di essere incinta. Ha pubblicato su Instagram un video (vedi in alto) che immortala il momento in cui ha eseguito l'ecografia, le lacrime che scorrevano sul suo viso e le sue mani che si intrecciavano con quelle del fidanzato Luca Teti. L'intenso video che mostra anche altri momenti della vita della coppia, come quello del test che ha svelato la gravidanza o il pancione che inizia a farsi vedere, è stato accompagnato da una romantica dedica:

"Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere, dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice, così emozionata e così curiosa del futuro che verrà".

Chi è Luca Teti, compagno di Selvaggia Roma

Il post di Luca Teti per annunciare la gravidanza di Selvaggia Roma

Luca Teti è nato il 19 settembre 1994, dunque ha quattro anni meno di Selvaggia Roma (nata il 29 ottobre 1990). Teti è un calciatore. Dal 22 dicembre 2021 gioca nel Pomezia con il ruolo di attaccante e punta centrale. Il suo contratto dovrebbe scadere il 30 giugno 2023. In un'intervista rilasciata lo scorso marzo a GazzettaRegionale aveva confidato di avere dedicato il suo gol a una ragazza speciale, oggi sappiamo che è Selvaggia Roma:

