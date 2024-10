video suggerito

Barbara Palombelli presto nonna per la quinta volta, la figlia Monica è incinta: “La prima femmina” Barbara Palombelli presto nonna per la quinta volta. Ospite di Verissimo, nella puntata del 13 ottobre, ha scoperto che la figlia Monica è incinta per la seconda volta. Si tratta del quinti nipotino e della prima femmina per la conduttrice e il marito Francesco Rutelli, dopo Bryan Jordan, Carlo Stefano, Pierpaolo e Christian. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli presto nonni per la quinta volta. Ospiti nello studio di Verissimo, nella puntata del 13 ottobre, la conduttrice e il marito hanno scoperto che la figlia Monica è in dolce attesa. Per la coppia si tratta della prima femmina, dopo quattro nipoti maschi: Bryan Jordan, Carlo Stefano, Pierpaolo e Christian.

L'annuncio della gravidanza della figlia

È nello studio di Verissimo, insieme a Francesco Rutelli, che Palombelli ha scoperto la bella notizia. La figlia Monica è in dolce attesa per la seconda volta, dopo la nascita del piccolo Christian. La futura mamma ha scelto una lettera per dare la bella notizia:

La mamma è la cosa più bella che c'è, con lei piangi, credi e sogni. L'unica che nonostante tutto non ti lascerà mai. Tu sei fortezza, sicurezza, sei la rosa che sboccia nel giardino. La mia mamma sarà sempre pronta ad abbracciarmi e rialzarmi. Una mamma è per sempre e anche un figlio è per sempre e io lo sarò per te.

Commossa, la conduttrice di Forum ha commentato: "Arriva Beatrice, finalmente, la prima femmina dopo tanti maschi".

La famiglia di Barbara Palombelli

Barbara Palombelli è sposata con Francesco Rutelli dal 1982. Insieme, nello stesso anno, hanno avuto il primo figlio Giorgio. Il loro primo genito è poi diventato padre di due bambini, Carlo Stefano e Pierpaolo, due dei loro nipotini. La coppia negli anni ha poi allargato la famiglia: la giornalista ha infatti adottato Francisco, Monica e Serena. Il primo l'ha resa nonna di Bryan Jordan, mentre la seconda di Christian e presto della piccola Beatrice. "Dei nostri figli, manca solo lei", ha poi commentato la conduttrice a proposito di Serena, in studio a Verissimo nella puntata del 13 ottobre, che sogna un giorno di diventare mamma.