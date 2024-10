Chi sono Giorgio, Francisco, Monica e Serena: i figli di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli

video suggerito

Giorgio 42 anni, vicedirettore di Adnkronos, Francisco, Monica e Serena, 34 anni, sono i figli di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Il politico e la conduttrice hanno anche quattro nipoti maschi Bryan Jordan, Carlo Stefano, Pierpaolo e Christian a cui presto si aggiungerà anche Beatrice.

Chi sono Giorgio, Francisco, Monica e Serena

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli sono marito e moglie dal 1982. La data delle nozze coincide anche con la nascita del primo figlio Giorgio, giornalista e vicedirettore di Adnkronos. La coppia ha poi deciso di adottare tre bambini: Francisco, Monica e Serena (le due ragazze sono cresciute in una casa famiglia e nel 1997 sono state adottate da Francesco Rutelli e Barbara Palombelli). Monica, già madre di Christian, diventerà presto madre di Beatrice, rendendo i genitori nonni per la quinta volta. Francisco è padre di Bryan Jordan, mentre Giorgio è padre di Carlo Stefano e Pierpaolo.

Che lavoro fanno i figli di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli

Sia Francisco che Monica sono molto riservati sulla propria vita privata e professionale e non è semplice reperire informazioni sul loro conto. Serena, dopo il liceo linguistico, ha intrapreso la carriera di estetista a Roma, dove abita. La ragazza partecipò all'edizione del 2019 del Grande Fratello e dopo l'esperienza televisiva venne ricontattata dalla madre biologica. Nella puntata di Verissimo ha raccontato:

Una mamma non può abbandonare la figlia che ha tenuto nel grembo per nove mesi e ricomparire solo quando la vede in televisione. La mamma è chi ti cresce, chi ti fa studiare, chi ti rispetta. Non voglio avere rapporti con lei, non la perdonerò mai per avermi abbandonata. I miei genitori sono Barbara e Francesco.

Nella trasmissione ha anche aggiunto particolari sul padre biologico, un uomo violento, morto di tubercolosi qualche anno fa, che finì più volte in tribunale con l'accusa di violenze fisiche e altri reati.

Il rapporto con i genitori Barbara Palombelli e Francesco Rutelli

Francesco Rutelli a La Repubblica ha raccontato come il processo di adozione non sia stato semplice ma che lui e sua moglie "rifarebbero tutto". "Dopo Giorgio, Francisco arrivò fortemente voluto dalla lontanissima Quito, in Ecuador. Serena e Monica invece, arrivarono inaspettate. Un amico di Barbara segnalò queste due sorelline già cresciute, che vivevano in una casa-famiglia. Cercammo di dar loro una mano – spiegava – La cosa singolare è che tempo prima avevamo incontrato madre Teresa di Calcutta, cui avevo dato la cittadinanza onoraria. Lei era nella sua stanzetta sulla Casilina. Ci disse che avremmo avuto altri figli. ‘Impossibile', risposi, ‘ormai siamo troppo grandi'. E invece avemmo le bambine in affido, e poi le abbiamo adottate".