Vita privata Luca Barbareschi: il matrimonio con Elena Monorchio dopo Lucrezia Lante della Rovere e i figli Luca Barbareschi è sposato oggi con Elena Monorchio ed è papà di cinque figli. Il concorrente di Ballando Con Le Stelle è “rinato” con l’interior designer dopo la separazione da Lucrezia Lante della Rovere, attrice di cui si innamorò mentre l’ex moglie, Patrizia Franchini, era incinta della loro terza figlia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Luca Barbareschi, in gara a Ballando Con Le Stelle con Alessandra Tripoli, è sposato con Elena Monorchio, figlia dell'ex ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio, dalla quale ha avuto due figli, Maddalena e Francesco Saverio. Prima di incontrare l'interior designer, era già diventato padre. L'attore e regista è stato sposato con Patrizia Franchini dalla quale ha avuto le figlie Beatrice, Eleonora e Angelica, e ha avuto una lunga storia, durata 7 anni, con l'attrice Lucrezia Lante della Rovere. "Quando Lucrezia mi ha lasciato credevo di morire dal dolore. Invece con mia moglie Elena sono rinato, mi sono innamorato di nuovo e ho avuto altri due bambini", le parole in una recente intervista al Corriere.

Il primo matrimonio con Patrizia Fachini

Il primo matrimonio di Luca Barbareschi fu con Patrizia Fachini. Non si sa molto della loro storia d'amore che ha dato alla luce tre figlie, Beatrice, Eleonora e Angelica. L'ultima arrivata nacque quando i genitori si erano già separati. Fu l'attore a raccontare che lasciò Patrizia Fachini perché innamorato di Lucrezia Lante della Rovere: "Abbandonai la mia famiglia, lasciai mia moglie incinta della terza figlia. È stato un grande amore, ci desideravamo pazzamente".

La passione travolgente per Lucrezia Lante della Rovere

Lucrezia Lante della Rovere e Luca Barbareschi

Con Lucrezia Lante della Rovere, Luca Barbareschi ha vissuto un amore profondo e passionale, per il quale ha sofferto. Al Corriere raccontò che "fu un grande amore" e che quando lei lo lasciò, "mi è crollato tutto addosso". "Mi disse: "La mia soglia del dolore è più bassa della tua, ciao". Stare con me era come salire sull’ottovolante" ha raccontato, poi: "Quando mi ha lasciato, mi sono reso conto di aver sbagliato io. Non c’era stato ascolto, la mia testa va talmente veloce che non mi accorgo di procurare sofferenza agli altri". Oggi sono rimasti in buoni rapporti.

L’amore per l’attuale moglie Elena Monorchio

Il dolore è passato con l'arrivo di Elena Monorchio, interior designer e figlia di Andrea Monorchio, sposata nel giugno 2015. "Con mia moglie Elena sono rinato, mi sono innamorato di nuovo e ho avuto altri due bambini" ha raccontato Luca Barbareschi al Corriere. Dalla loro unione, infatti, sono nati Maddalena e Francesco Saverio.

Luca Barbareschi e la moglie Elena Monorchio

Chi sono i figli di Luca Barbareschi

"Sono un burbero benefico. Buono, generoso e disponibile, però dico tanti no". Luca Barbareschi, papà di cinque figli, Beatrice, Eleonora e Angelica, Maddalena (nata nel 2010) e Francesco Saverio (nato nel 2012), lo scorso maggio raccontò di averli diseredati, "così devono lavorare, lo faccio per il loro bene". Angelica, 31 anni, ha seguito le orme del padre: è conosciuta come regista e attrice, celebre per aver partecipato a The Palace e Something Good: The Mercury Factor.

Luca Barbareschi con la figlia Angelica