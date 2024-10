Luca Marini papà, è nata la prima figlia con Marta Vincenzi: il messaggio del fratello Valentino Rossi

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Luca Marini e la moglie Marta Vincenzi sono diventati genitori. La coppia si è sposata nell'estate 2023 e nelle ultime ore ha dato il benvenuto alla prima figlia, Angelina Luce. Con un post pubblicato su Instagram hanno mostrato la prima foto di famiglia: "Senza fiato. Sei perfetta", le parole del pilota di Moto GP, fratello di Valentino Rossi.

L'annuncio di Luca Marini e Marta Vincenzi

"Angelina Luce Marini, 12 ottobre 2024. Senza fiato. Sei perfetta. Amore così grande non potevamo mai pensare di provare": con queste parole il pilota di Moto GP, Luca Marini, e la moglie Marta Vincenzi, estetista, hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, Angelina Luce. A corredo del testo, tre teneri scatti di famiglia con la piccola appena nata.

Tantissimi i commenti di auguri e di benvenuto per la bambina. Francesca Sofia Novello ha scritto: "Piango. Benvenuta amore della Zia. Non vedo l’ora di conoscerla". Chiara Bontempi ha aggiunto tre emoticon del cuore. Anche Valentino Rossi, zio della piccola appena nata, ha aggiunto una IG story a lei dedicata: "Benvenuta Angelina".

Il matrimonio nel luglio 2023

Luca Marini e Marta Vincenzi si sono sposati la scorsa estate dopo tanti anni di fidanzamento. Conosciuta sui banchi di scuola, i due non si sono mai separati. Si sono giurati amore eterno nella chiesa di Tavullia, in provincia di Pesaro, il 21 luglio 20203 davanti a parenti, amici e il testimone, Valentino Rossi, fratello dello sposo essendo nati entrambi da mamma Stefania Palma. Dopo il rito, la festa si è svolta a Villa Cattani Stuart e il ricordo di quel giorno vive ancora forte nei pensieri di Marta Vincenzi. Lo scorso luglio, nel giorno del loro anniversario, lei condivise la dedica su Instagram: "Un anno fa ci promettevamo amore eterno, ancora ricordo la mia entrata in chiesa, non riuscivo a respirare dalla felicità e dall’emozione. Da quel giorno il nostro amore è moltiplicato creando la vita che sta crescendo dentro di me".