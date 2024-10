Valentino Rossi e il compleanno di Francesca Sofia Novello, la cena stellata e il regalo di lusso

video suggerito

"La vita ti riserva regali che neanche immagini". Francesca Sofia Novello ha computo 31 anni e, su Instagram, ha condiviso alcuni scatti del suo grande giorno. La modella è incinta della seconda figlia dopo la nascita della piccola Giulietta, avuta con il compagno Valentino Rossi. Per l'occasione l'ex pilota di moto Gp le ha organizzato una cena a sorpresa e poi un prezioso regalo.

Il compleanno di Francesca Sofia Novello

È stato Valentino Rossi a organizzare a Francesca Sofia Novello una sorpresa per il compleanno. L'ex pilota di Moto GF ha voluto portare la compagna all'Osteria Francescana di Modena, il ristorante da tre stelle Michelin di Massimo Bottura. Per lei lo chef stellato ha realizzato un piatto personalizzato con scritto ‘Auguri Francesca‘, un piccolo dolce di compleanno con una candelina in cima. Sul tavolo del ristorante, come si vede in alcuni scatti condivisi su Instagram, compare anche una scatola di Cartier, una preziosa marca di gioielli. Sul profilo social della futura mamma, incinta della seconda figlia, anche mazzi di rose e la presenza della primogenita Giulietta.

L'amore tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono una coppia dal 2018 e il loro amore è nato tra le piste e il paddock che, chiacchierando con Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante, la modella ha descritto come "un paese con 20-30 team, la maggior parte uomini". Lei all'epoca un'ombrellina, mentre lui un noto pilota di moto GP: "Ci sono anche donne che lavorano nell’hospitality o si occupano della comunicazione dei team o della stampa. Ma principalmente è un paese maschile, un posto dove ci sono tanti uomini: meccanici, piloti, capi tecnici. E poi ci sono le ombrelline, io ero una di loro: così è nata la mia storia d’amore con Valentino". Nel 2022 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Giulietta, che oggi ha due anni. A luglio l'annuncio della seconda gravidanza con un post su Instagram, svelando che anche questa volta si tratterà di una femminuccia.