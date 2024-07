video suggerito

Valentino Rossi papà bis, la compagna Francesca Sofia Novello è incinta: “Aspettiamo un’altra bambina” Valentino Rossi diventerà padre per la seconda volta. Con alcuni dolci scatti su Instagram, l’ex pilota di Moto GP e la compagna Francesca Sofia Novello hanno annunciato che presto accoglieranno in famiglia una seconda femminuccia. Nel marzo 2022 la nascita della prima figlia, Giulietta, che oggi ha due anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Valentino Rossi diventerà padre per la seconda volta: la compagna Francesca Sofia Novello è incinta. La coppia ha già accolto in famiglia una femminuccia, la piccola Giulietta, nata nel marzo 2022. L'annuncio con alcuni dolci scatti su Instagram, in cui l'ex pilota di Moto GP indossa il camicie da Dottore: "La franci è incinta, aspettiamo un'altra bambina".

L'annuncio della seconda gravidanza: "La Franci è incinta, aspettiamo un'altra bambina"

La famiglia di Valentino Rossi si allarga. La compagna Francesca Sofia Novello è incinta per la seconda volta. La coppia ha scelto di annunciarlo pubblicando su Instagram alcuni romantici scatti in cui l'ex pilota di Moto GP indossa il camice da dottore e, con la prima figlia Giuletta al suo fianco, ausculta il pancione della futura mamma. “È sicuramente una femmina Dottore! La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina", hanno scritto ad accompagnare le foto. Anche il secondo bebè sarà quindi una femmina, anche se entrambi avevano espresso il desiderio di un maschietto. Sconosciuta per il momento la data del parto, anche se è probabile che avverrà entro la fine dell'anno.

L'amore tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono una coppia dal 2018 e il loro amore è nato tra le piste e il paddock che, chiacchierando con Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante, la modella ha descritto come "un paese con 20-30 team, la maggior parte uomini". Lei all'epoca un'ombrellina, mentre lui un noto pilota di moto GP: "Ci sono anche donne che lavorano nell’hospitality o si occupano della comunicazione dei team o della stampa. Ma principalmente è un paese maschile, un posto dove ci sono tanti uomini: meccanici, piloti, capi tecnici. E poi ci sono le ombrelline, io ero una di loro: così è nata la mia storia d’amore con Valentino". Nel 2022 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Giuletta, che oggi ha due anni.