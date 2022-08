Valentino Rossi sogna il secondo figlio con Francesca Sofia Novello: “Vorremmo un maschietto” Valentino Rossi ha ottimi propositi per il 2023: tornerà in pista per le gare automobilistiche e non esclude di diventare papà bis, per coronare il sogno di un figlio maschio da portare in sella.

A cura di Giulia Turco

Per Valentino Rossi è stato un anno incredibile e ricco di cambiamenti. Il nove volte campione del mondo di Moto GP è diventato padre per la prima volta lo scorso marzo, quando è nata la piccola Giulietta, ma non ha detto addio alle piste. Lasciate le due ruote è al volante dell'Audi R8 che Rossi è ripartito per rimettersi in gioco. Le sfide nella sua vita non finiscono mai e non ha intenzione di smettere: per il 2023 si promette di continuare con le gare automobilistiche e di fare lo step successivo anche nella vita privata: diventare papà bis. Chissà che non arrivino anche le nozze con Francesca Sofia Novello.

(L’estate di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Foto Chi).

La prima estate di Rossi e Francesca Sofia Novello da genitori

Per la coppia l'estate è iniziata ad Ibiza, dove sono volati insieme alla piccola Giulietta verso il suo primo viaggio in assoluto. È la prima estate da mamma e papà per loro e sembra che sia andata a meraviglia. Dopo le Baleari, i Rossi hanno concluso le vacanze in Croazia a bordo di uno yacht, ma in questi mesi non sono mancate le emozioni in pista. A fine luglio infatti Francesca Sofia Novello ha accompagnato la sua dolce metà in Belgio, per seguirlo dal paddock col fiato sospeso e dargli tutto il suo supporto. Presto Rossi tornerà in pista in Germania per l'ultima gara dell'anno e per il 2023 sogna già in grande. Lo rivedremo infatti al volante nel Gtwc, ma non è escluso che possa annunciare l'arrivo di un nuovo bebè.

(Valentino Rossi, con la compagna e la figlia Giulietta. Foto Chi).

Il desiderio di un figlio maschio

"Ci piacerebbe avere anche un maschietto", racconta l'ex campione alle pagine di Chi. "Ma non più di due figli", assicura. L’arrivo di Giulietta ha portato con sé una gioia immensa, ma Rossi non ha potuto nascondere il desiderio nascosto di avere un figlio maschio. “Lo avrei preferito, ma almeno non la metterò sulla moto”, aveva scherzato già lo scorso anno.