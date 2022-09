Foto e video del battesimo della figlia di Valentino Rossi, ha cantato anche Cesare Cremonini Il 10 settembre Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno celebrato il Battesimo di Giulietta, la loro primogenita: tra gli invitati anche Cesare Cremonini che si è esibito sulle note di alcune sue canzoni di successo. Le immagini e i video del party.

A cura di Gaia Martino

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello nel weekend hanno celebrato il battesimo della loro Giulietta, nata lo scorso 4 marzo. Dopo la cerimonia religiosa in chiesa, la famiglia si è spostata al Castello di Granarola, nelle Marche, insieme ad amici e parenti: una location fiabesca che vanta un castello millenario con vista su mare e allestita con palloncini colorati, decorazioni a tema e orsetti di peluche. Tra i numerosi invitati anche Cesare Cremonini: l'artista bolognese, carissimo amico della coppia, si è esibito sulle note della sua canzone La nuova stella di Broadway e il suo canto è stato accompagnato dalle voci di tutti i presenti.

Il battesimo di Giulietta, la figlia di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi

Nella giornata di ieri Valentino Rossi e la sua Francesca Sofia Novello hanno condiviso sui social le foto scattate durante il party organizzato per Giulietta, la loro primogenita che ha celebrato il Battesimo. "È per Te ogni cosa che c’è" ha scritto la modella a corredo delle immagini della location allestita per la sua bambina con decorazioni a tema, fiori, orsetti, una mega torta a tre piani e tantissimi palloncini. In un altro post, le foto di famiglia con la piccola tra le braccia: "Santo Battesimo, 10 settembre 2022".

Sono seguite le immagini con gli invitati, parenti e amici, tutti sorridenti e felici di condividere questo momento magico con la piccola Giulietta. Tra queste anche quelle con Cesare Cremonini: l'artista bolognese ha dedicato un intero post condiviso su Instagram alla sua "nipotina". Il caro amico di Valentino Rossi ha scritto: "Giulietta, pure love, friends.. (e future cantanti)", testo seguito dalle foto scattate alla festa. Cremonini ha anche regalato un'esibizione ai presenti, sulle note delle sue canzoni più famose.

L'esibizione di Cesare Cremonini

Tra gli invitati alla festa di Battesimo c'era anche un bambino di nome Vitto che si è divertito a cantare le canzoni di Cesare Cremonini, presente al party e che l'ha raggiunto per condividere con lui il microfono. Prima hanno duettato sulle note di La ragazza del futuro, poi il profilo Instagram della location scelta dai genitori di Giulietta ha mostrato ai follower l'esibizione del bolognese con La nuova stella di Broadway. Cremonini ha fatto cantare tutti i presenti, anche Valentino Rossi alle sue spalle.