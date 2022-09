Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello al battesimo di Giulietta: la location in un castello da fiaba Cuscini e coperte personalizzate, orsi peluche e palloncini, sono gli allestimenti per il battesimo di Giulietta, la figlia Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, in un luogo da favola.

A cura di Clara Salzano

Il battesimo di battesimo Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Mentre il mondo dei motori teneva i riflettori accessi sul Gran premio di Formula 1 a Monza, Valentino Rossi con Francesca Sofia Novello stava raggiungendo un'altra grande traguardo della sua vita: il battesimo della loro figlia Giulietta. Per l'importante giorno, la famosa coppia ha scelto una location unica e suggestiva immersa nella natura. Scopriamo dove è stato celebrato il battesimo di Giulietta.

Francesca Sofia Novello con la figlia al suo battesimo

La location del battesimo di Giulietta

Non una semplice cerimonia ma una festa in un vero e proprio castello. Il battesimo di Giulietta, la Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, è stato celebrato al Castello di Granarola, uno dei pochi castelli rimasti sulle colline delle terre dei Malatesta, a due passi dal mare Adriatico.

Il castello di Granarola per il battesimo di Giulietta

Il Castello di Granarola è immerso nella natura e prende il nome dalla sua funzione in epoca Romana: nelle sue antiche grotte veniva infatti conservato il grano e oggi, dopo un lungo restauro curato da Brandina, il castello è un magnifico luogo d’accoglienza tra querce e vista sul mare.

La vista dal Castello di Granarola durante il battesimo

Il Castello di Granarola ha una storia di oltre 1200 anni. Ci sono voluti quattro anni di lavori di ristrutturazione per riportare il monumento al suo antico splendore. L'edificio sorge su una collina del Parco Naturale del Monte San Bartolo che consente una vista mozzafiato del verde circostante fino al Mar Adriatico.

La piscina del Castello di Granarola

Oggi il castello è un hotel con piscina e ristorante ed è disponibile anche per eventi privati come il battesimo della figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Il costo di una notte al Castello di Granarola può variare dagli 89 ai 910 euro a notte in base al periodo e alla disponibilità.

L’ingresso al battesimo di Giulietta nel Castello di Granarola

Gli allestimenti per la festa

Cuscini e coperte personalizzate, orsi peluche e palloncini, sono gli allestimenti per il battesimo di Giulietta, la figlia Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello nel Castello di Granarola.

I cuscini personalizzati al battesimo di Giulietta

Massima cura di ogni dettaglio per il battesimo di Giulietta che, a sei mesi di età, è stata accolta in un ambiente giocoso e magico con numerosi peluche a forma di orso, caratteristici camper e coperte dui prati da pic nic.

Il camper da battesimo

Il battesimo di Giulietta è stato immaginato come un pic nic al castello country chic. Righe bianche e rosa, dettagli teneri e tanti gadget personalizzate hanno accolto gli ospiti del battesimo.

La tavola per il battesimo di Giulietta

Una torta multipiano pensata per la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello e una vista mozzafiato sul paesaggio circostante hanno reso l'atmosfera del battesimo al castello ancora più suggestiva.