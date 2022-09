Francesca Sofia Novello al battesimo di Giulietta: madre e figlia vestono coordinate di bianco Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno festeggiato il battesimo della loro primogenita, Giulietta. Look total white coordinato per madre e figlia.

A cura di Giusy Dente

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno celebrato il Battesimo della loro primogenita Giulietta, la figlia nata lo scorso 4 marzo. Prima si è svolta la cerimonia religiosa in chiesa, poi la coppia si è spostata con parenti e amici al Castello di Granarola, nelle Marche. Tra gli ospiti vip c'era anche il cantante Cesare Cremonini, da tempo amico dei due. Hanno scelto una location da fiaba per l'occasione, un castello millenario con vista sul mare, interamente allestito con palloncini, orsetti di peluche e decorazioni a tema personalizzate.

Le nuove foto di Giulietta

Le nuove foto di Giulietta, figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, sono state scattate nel giorno del Battesimo. I genitori in questi mesi non hanno esposto molto sui social la bimba, pur essendo entrambi presenti su Instagram e certamente seguiti da un gran numero di fan e follower. Il pilota predilige condividere unicamente la propria vita professionale, dunque pubblica solo scatti in moto o in pista. E lo stesso vale per la compagna, che è solita mostrare i suoi look più belli tra lusso e griffe. A distanza di sei mesi dalla nascita di Giulietta, la scelta della coppia resta la stessa: rispettare la privacy di Giulietta e gli equilibri familiari. Fino ad ora la piccola non è mai stata mostrata in viso: nelle rare foto gli attenti genitori cercano di immortalarla di spalle o di mostrare solo alcuni dettagli come i piedini.

Francesca Sofia Novello in total white

Il colore tradizionale, per il Battesimo di un bambino, è il bianco: è la tonalità per eccellenza che simboleggia purezza e innocenza, i valori che questo sacramento vuole celebrare. Francesca Sofia Novello ha rispettato la tradizione scegliendo per la piccola Giulietta un abitino candido, anche se con tocchi di colore giallo, abbinato a scarpine con fiocco. Per sé ha scelto un abito lungo elegante con spacchi laterali, coordinato alla nuance della bimba.