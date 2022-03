Francesca Sofia Novello mostra Giulietta: la tenera foto con le babbucce gialle (come il numero 46) Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono diventati genitori: è nata Giulietta, primogenita della coppia. La mamma ne ha condiviso una tenerissima foto. Il colore delle babbucce è quello che ha accompagnato tutta la carriera del papà.

A cura di Giusy Dente

Nove mesi sono passati senza troppo clamore mediatico. Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello dal momento dell'annuncio della gravidanza a quello del parto, hanno vissuto con molto riserbo questi momenti. Non c'è stata un'eccessiva incursione nella quotidianità di coppia, portata avanti in intimità, pur condividendo con gioia qualcosa con fan e follower. La prima foto col pancione risale ad agosto 2021, un pancione che la modella ha sempre mostrato con orgoglio, mese dopo mese, sia in vesti glamour che più casual, dagli abiti da sera alla tenuta sportiva per casa e palestra. Giulietta è nata il 4 marzo e la mamma l'ha presentata sui social.

Instagram @francescasofianovello

Benvenuta, Giulietta!

La primogenita di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si chiama Giulietta: le hanno dato un nome antichissimo, dai tanti echi artistici e dai molteplici significati. Viene subito in mente la Giulietta della tragedia shakespeariana, ma ci sono altri riferimenti anche nel cinema, nel mondo del teatro e della musica. In latino, deriva dal nome gentilizio "Iulius", che rimanda alla nobile e prestigiosa Gens Iulia, quella da cui discende anche Giulio Cesare. In greco "Iovillos" significa invece "sacro a Giove". L'annuncio della nascita della bambina è stato dato con una foto in bianco e nero, in cui se ne intravedevano solo i piccoli piedini.

Instagram @francescasofianovello

La prima foto di Giulietta

Anche per la prima foto a colori i genitori hanno scelto di non mostrare il viso della neonata. Ecco la piccola con una tutina rosa e delle adorabili babbucce di lana gialla, che sembrano lavorate ai ferri in modo artigianale. Il colore è una costante, nella vita soprattutto del papà: giallo è l'iconico numero 46 che ha accompagnato tutta la carriera di Valentino Rossi nel mondo del motociclismo. Il 46 non poteva mancare anche nella cameretta allestita per la piccola: nella stanza tutta rosa spiccano i peluche col 46! Il nickname del motociclista su Instagram non a caso è proprio "Vale Yellow 46".