Francesca Sofia Novello vicina al parto: la cameretta è piena di peluche (su uno c’è il numero 46) Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono pronti ad accogliere la loro primogenita. La cameretta della bimba è pronta: è rosa, piena di scarpette e vestitini ma anche di peluche (tra cui uno col fatidico numero 46, importantissimo per il papà).

A cura di Giusy Dente

Ad agosto 2021 Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello hanno annunciato di essere in attesa di una bambina. Lo hanno fatto con una foto dolce e ironica insieme, che vedeva il pilota nelle vesti di ‘dottore' (il suo soprannome da sempre), con lo stetoscopio poggiato sulla pancia della modella. Ormai alla nascita manca poco: è prevista proprio tra febbraio e marzo. Sin dall'inizio la Novello ha mostrato fiera il pancione, sempre più visibile mese dopo mese. Lo ha esibito in vesti glamour, ma anche in vesti più casual, dagli abiti da sera alla tenuta sportiva per la palestra. Visto che il parto è imminente, la coppia ha predisposto tutto per accogliere la bambina. La cameretta è terminata e l'hanno mostrata sui social.

La cameretta della bimba in arrivo

In questi mesi abbiamo visto Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi in diverse occasioni pubbliche. Poco dopo l'addio di lui al mondo delle corse e dello sport, la coppia ha sfilato sul red carpet del Fim Awards 2021, ovvero il gala dei piloti. La modella ha indossato un tubino aderente di Dolce&Gabbana che ha messo in risalto le forme della maternità, messe in mostra anche poco dopo in occasione di una serata di beneficienza organizzata dalla no profit The Children for Peace, a cui ha preso parte con un abito di paillettes.

A questi look premaman eleganti e scintillanti, si affiancano anche quelli più casalinghi e casual, dalla tenuta sportiva in body e sneakers alla foto senza veli per celebrare la gravidanza. Ora che la presenza della bambina sta per diventare concreta e che la piccola sta per venire al mondo, la coppia ha voluto condividere con fan e follower anche la cameretta che hanno allestito per lei. La stanza che accoglierà la piccola (di cui non hanno ancora diffuso il nome, pur avendolo scelto) è in toni delicati: tende rosa, arredamento bianco, pareti dipinte con tonalità tenui e decorate con animaletti.

Ci sono una culla, un armadio, il fasciatoio, una cassettiera. Aprendo l'armadio spiccano già tantissimi vestitini e tantissime paia di scarpette e tutt'intorno ci sono carillon, pupazzi giganti e piccoli peluche. Su uno spicca un dettaglio: il 46, che è il numero di gara che ha accompagnato tutta la carriera di Valentino Rossi e che non poteva proprio mancare anche nella stanzetta della bambina.