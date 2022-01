Francesca Sofia Novello mostra il pancione: la prima foto senza veli della gravidanza Francesca Sofia Novello aspetta il suo primo figlio dal compagno Valentino Rossi. Il primo scatto senza veli, col pancione in mostra, è in bianco e nero.

A cura di Giusy Dente

Instagram @francescasofianovello

Ad agosto Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, una bambina. La notizia è arrivata dieci giorni dopo quella del ritiro del campione dal mondo dello sport, dopo una carriera davvero gloriosa. La modella ama mostrare la pancia: sin dall'inizio l'ha messa in risalto con capi aderenti, sia nella sua quotidianità che durante occasioni pubbliche, eventi o serate di gala. E ora che le sue forme cominciano a vedersi nitidamente le ha volute celebrare con un dolce scatto senza veli.

I look premaman di Francesca Sofia Novello

La prima apparizione pubblica di Valentino Rossi dopo l'addio alla MotoGp è stata a novembre, in occasione dei Fim Awards 2021, quando lui e Francesca Sofia Novello hanno sfilato insieme sul red carpet. La modella aveva già preso parte da sola al Festival del Cinema di Venezia, sfoggiando due abiti a sirena (uno bianco e uno nero) che avevano messo in risalto la pancia. Uno dei look più belli di questi mesi è stato invece quello corto e aderente, ricoperto di paillettes, indossato a una serata di beneficenza dell'associazione no profit The Children for Peace: un look premaman davvero glamour e scintillante.

in foto: Francesca Sofia Novello al Festival del Cinema di Venezia 2021

Ora la pancia comincia a farsi vedere e Francesca Sofia Novello ama metterla in risalto con capi aderenti che fasciano il suo corpo. La sua è una gravidanza senz'altro trendy, non ha abbandonato il suo stile glamour e l'attenzione ai dettagli. In questi mesi non ha mai rinunciato a un abbigliamento anche originale, per esempio quando ha sfoggiato t-shirt corta con su scritto "I love hot moms". Il look premaman di inizio anno era invece un body con sneakers e calzettoni bianchi, quindi insieme alla moda e comodo.

Instagram @francescasofianovello

La foto senza veli di Francesca Sofia Novello

Anche Francesca Sofia Novello ha voluto immortalare il suo corpo in uno scatto che la ritrae senza veli. Prima di lei lo hanno fatto molte altre, per celebrare la gravidanza e quel nuovo corpo, le forme della maternità. Per esempio l'icona di body positivity Ashley Graham non ha esitato a mostrarsi nuda più volte, anche per normalizzare tutta una serie di aspetti legati alla trasformazione corporea che spesso viene vissuta con criticità. Belén Rodriguez ha scelto uno scatto sensuale, in cui ha posato come una dea della maternità quando era in attesa di Luna Marì, coperta solo da un lenzuolo sul seno. Chiara Ferragni si è sempre volutamente mostrata anche in chiave sexy, proprio per non far passare il messaggio che una mamma debba necessariamente rinunciare alla sua femminilità, una volta messo al mondo un figlio.

Instagram @francescasofianovello

Niente vestiti e pancione in bella mostra al nono mese di gravidanza anche per Emily Ratajkowski, che si era molto affezionata a quella versione da "Winnie The Pooh umana", come si era definita lei stessa ironicamente. Proprio il pancione è il grande protagonista anche della foto di Francesca Sofia Novello: non si vede il suo viso, la modella è accanto ad una vetrata e ha le mani sul seno. "Curve a pellicola" ha titolato nella didascalia l'immagine in bianco e nero, realizzata dal fotografo Gabriele D'Agostino.