Francesca Sofia Novello a casa dopo il parto: per Giulietta tutina rosa e acchiappasogni col numero 46 Francesca Sofia Novello ha fatto ritorno a casa con la piccola Giulietta e ad accoglierle c’era anche Valentino Rossi. Comincia ufficialmente una nuova vita in tre.

A cura di Giusy Dente

Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello il 4 marzo sono diventati genitori e non potrebbero essere più emozionati in questo momento. La coppia ha condiviso poco la gravidanza sui social, preferendo godersela come un momento davvero intimo. Ma consapevoli del tanto affetto che li circonda e di tutti i fan e follower che li seguono da tempo, hanno condiviso comunque alcune foto, per testimoniare la loro gioia e condividerla. L'annuncio della gravidanza è arrivato questa estate: ad agosto abbiamo per la prima volta visto la Novello col pancione! Immediatamente hanno anche svelato il sesso del nascituro, tenendo però segreto fino all'ultimo il nome. La scelta è caduta su Giulietta: un nome di origine latina, che trova molte corrispondenze in letteratura e nel mondo dell'arte. La mamma e la neonata dopo alcuni giorni in ospedale hanno finalmente fatto ritorno a casa.

Una nuova vita, in 3

"Inizia la nostra vita in 3" ha scritto Francesca Sofia Novello, che dopo alcuni giorni presso l'ospedale di Urbino ha fatto ritorno a casa. Ad accoglierla, tantissimi fiori colorati, per festeggiare l'arrivo di Giulietta. Per la piccola i genitori hanno allestito una cameretta rosa piena di peluche. Un dettaglio ricorrente nell'allestimento è il numero 46, quello che caratterizzato tutta la carriera del papà. Lo si può notare su alcuni pupazzetti e sull'acchiappasogni personalizzato, che ha anche il nome della bambina al centro.

Instagram @francescasofianovello

Questo oggetto è una sorta di amuleto, un portafortuna, molto più che una semplice decorazione: secondo la tradizione, dovrebbe proteggere il sonno del bambino. Si aggiungono piume nella parte bassa proprio con lo scopo di ‘intrappolare' i sogni belli e tenere lontani gli incubi.

Leggi anche Francesca Sofia Novello mostra il pancione: la prima foto senza veli della gravidanza

I neo genitori non hanno ancora mostrato il volto della bambina, ne stanno proteggendo la privacy in questi giorni così delicati e importanti, senza esporla troppo. In una delle prime foto se ne intravedevano solo il corpicino e i piedini, con delle babbucce gialle (colore portafortuna di Valentino Rossi). Nel nuovo scatto invece la piccola indossa un adorabile completino rosa.