Francesca Sofia Novello coi gioielli personalizzati per Giulietta: quanto costano anello e bracciale Francesca Sofia Novello festeggia la maternità con dei nuovi gioielli: sull’anello c’è la scritta MOM, sul bracciale il nome della piccola Giulietta.

A cura di Giusy Dente

Instagram @francescasofianovello

Valentino Rossi oggi per la prima volta celebra la Festa del papà. Il 4 marzo è nata la sua primogenita, Giulietta: lui e la compagna Francesca Sofia Novello non potrebbero essere più entusiasti. La coppia si sta godendo l'intimità familiare piuttosto lontana dai social, anche se ovviamente non mancano foto e video della nuova vita in tre. Giulietta è la protagonista dei social della mamma, che però al momento ha scelto di non mostrarne il viso. Fan e follower hanno potuto vedere solo i piedini di Giulietta e il suo corpicino avvolto in minuscole tutine colorate. I genitori hanno anche mostrato la sua cameretta: una stanza tutta rosa piena di peluche (su alcuni spicca il famoso numero 46). Per celebrare la maternità e l'arrivo della bambina, Francesca Sofia Novello sta sfoggiando dei nuovi gioielli a tema.

La moda dei gioielli personalizzati

Spopolano gli accessori personalizzati. Chiara Ferragni ne è una grande fan e ne ha sfoggiati di ogni tipo, soprattutto da quando è diventata mamma. Ha indossato i sandali coi nomi dei figli e i nomi di Leone e Vittoria sono ovunque anche sui suoi gioielli, preziosi e non. Da un lato infatti l'imprenditrice ha rilanciato la moda glossy: braccialetti e collanine in plastica che sembrano appena usciti dal Cioè o dai sacchetti di patatine. Ma dall'altro ama moltissimo i gioielli di lusso. Il push present di Fedez dopo il secondo parto è stato una coppia di bracciali con le iniziali dei due figli.

in foto: anello MOM

Le stesse iniziali sono riportate anche sul push present di sua madre Marina Di Guardo, una catenina d’oro con due ciondoli smaltati a forma di angioletti. A quanto pare anche Francesca Sofia Novello ama i gioielli personalizzati. Possiede una collana col numero 46 (quello che ha caratterizzato tutta la carriera di Valentino Rossi) e un altro con l'iniziale sua e quella del compagno. Entrambe sono state realizzate da Rossella Catapano. Le new entries della collezione sono invece dedicate alla piccola Giulietta.

Instagram @francescasofianovello

I gioielli di Francesca Sofia Novello

Al dito anulare della modella è comparso un anello con la scritta Mom (mamma). Si tratta di un gioiello in oro 18 carati e brillanti realizzato da Rossella Catapano. Sul sito ufficiale costa 1600 euro. E non è il solo gioiello, con cui la compagna di Valentino Rossi sta celebrando la maternità. Possiede anche un bracciale rigido col nome della bambina incastonato: modelli simili, realizzati dalla stessa designer, hanno un prezzo variabile che può arrivare anche a 6000 euro, a seconda del numero di lettere e delle pietre utilizzate. Il secondo braccialetto al polso della modella ha la sola iniziale della neonata riportata su un piccolo ciondolo.