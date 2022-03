Giulietta, cosa significa il nome scelto da Valentino Rossi e Francesca Novello per la figlia Il 4 marzo 2022 è nata Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. I genitori hanno scelto per la bimba un nome originale, con antiche origini latine.

A cura di Beatrice Manca

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori: il 4 marzo è nata Giulietta e la coppia ha condiviso la felicità su Instagram. L'annuncio della nascita è arrivato con un post su Instagram in cui si vede un piedino della bimba appena nata e una dedica: "Mamma e Babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi". Il nome scelto dai neogenitori è un'originale variante di Giulia, un nome carico di significati antichi e suggestioni teatrali.

Il significato del nome Giulia

Il primo post della coppia da neogenitori saluta con affetto "Giulietta Rossi". Giulietta è un diminutivo del nome Giulia, tra i più diffusi in Italia. Giulia deriva dal latino Iulia o Julia, cioè la forma femminile del cognomen romano della gens Iulia. L'etimologia rimanda alla divinità Giove, quindi è il nome di chi discende da Giove o "è sacro a Giove". Nella tradizione popolare questo nome è associato a una personalità estroversa e solare e l'onomastico si festeggia il 22 maggio.

una story condivisa da Francesca Sofia Novello dopo la nascita della figlia

Giulietta, un nome denso di richiami letterari

Giulietta non è un diminutivo vezzoso dei genitori, ma sembra proprio il nome scelto all'anagrafe: la targhetta sulla culla in ospedale recita proprio "Mi chiamo Giulietta". In questo caso impossibile non pensare alla Giulietta Capuleti di William Shakespeare, protagonista della tragedia più famosa (e romantica) di tutti i tempi, Romeo e Giulietta. Non a caso, nelle stories Instagram di Francesca Novello c'è proprio il brano "Romeo and Juliet" dei Dire Straits. Ma i riferimenti all'arte e alla letteratura sono molteplici: pensiamo a Giulietta degli Spiriti, il film capolavoro di Federico Fellini o all'attrice Giulietta Masina. Probabilmente la scelta è stata presa anche per distinguersi, visto che "Giulia Rossi" è un nome molto comune in Italia. In tanti sui social hanno fatto gli auguri alla coppia: benvenuta al mondo!