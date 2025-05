video suggerito

Francesca Fagnani torna a Belve con orecchini e anelli da 54mila euro: il look della terza puntata Torna Belve su Rai2 e torna Francesca Fagnani con i suo basi look adornati da preziosi gioielli. Ecco chi ha firmato l'outfit della terza puntata e quanto valgono orecchini e anelli indossati dalla giornalista e conduttrice televisiva.

Martedì 20 maggio riprende Belve: dopo lo stop per dare spazio all'Eurovision, Francesca Fagnani trona su Rai2 con le interviste a Michele Morrone, Floriana Secondi, Benedetta Rossi e Raz Degan. Anche per la terza puntata dell'ormai iconico format, la giornalista sceglie un look sobrio e scuro, con capi estremamente semplici ed essenziali. A illuminare il total black solo un paio di preziosi orecchini e anelli in oro coperti di diamanti.

La stylist Claudia Scutti, che da diversi anni cura i look della conduttrice, in un'intervista a Fanpage.it aveva anticipato quello che sarebbe stato il fil rouge delle diverse puntate di questa edizione 2025 di Belve: tanto bianco e nero, line grafiche, fantasie bandite e pochi orpelli. "Anche quest'anno – spiega Scutti a Fanpage.it – la nostra scelta si limita a questi elementi, che ci saranno per tutto il programma. L'idea è quella di avere una linea essenziale e pulita, ma molto d'impatto, molto di carattere. Francesca non indosserà cose troppo femminili, non ci sarà nulla che distragga eccessivamente: l'attenzione dello spettatore deve focalizzarsi sull'intervista, non sull'abito".

Dopo il nero totale dell'abito Armani, scelto per la prima puntata, e il bianco panna del power suit, con blazer e pantaloni palazzo, indossato nella seconda registrazione dello show, questa sera Fagnani sale sul palco ancora in total black. Il look della serata è firmato Dolce&Gabbana ed è composto con un top in stile polo a costine, con bottonicini sulla scollatura e e maniche corte, abbinato a pantaloni scuri a zampa d'elefante.

Fagnani, lo sappiamo bene, ama i gioielli luminosi e ama rimanere basic nel look in modo da poter scegliere preziosi accessori che incorniciano il volto. Proprio come i luccicanti orecchini a cerchio, realizzati in oro rosa 18kt con 614 diamanti bianchi incastonati, che fanno parte della collezione Iconica di Pomellato e costano sul sito del marchio 28.000 euro. Non è tutto, sulle dita della giornalista spicca un lucente anello, ancora firmato Pomellato, si tratta del Nudo Assoluto, in oro bianco e oro rosa 18k con 137 diamanti bianchi, il cui valore ammonta a 18,600 euro. Più piccolo il secondo anello, modello Nudo Classic, in oro rosa e bianco 18k con 105 diamanti brown, in vendita a 7600 euro.

