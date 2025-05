video suggerito

Quanto costa il tailleur bianco indossato da Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve Oggi va in onda la seconda puntata di Belve e Francesca Fagnani ha dato l'ennesima prova di essere un'icona fashion semplice e sofisticata: chi ha firmato e quanto costa il suo tailleur bianco?

A cura di Valeria Paglionico

Foto di Stefania Casellato

Francesca Fagnani è tornata in tv con una nuova edizione di Belve, l'iconico programma di interviste "graffianti" che a partire dalla scorsa settimana sta andando in onda ogni martedì in prima serata. Al di là degli ospiti che accettano di sedersi sul tanto temuto sgabello per rispondere a una serie di domande provocatorie, la vera protagonista della trasmissione è la "padrona di casa", che con la sua irriverenza e con la sua ironia è riuscita a conquistare tutti. A renderla una vera e propria regina della tv, inoltre, sono i look formali e chic che sfoggia in ogni puntata: chi ha firmato il tailleur bianco di stasera?

Chi ha vestito Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve

Oggi, 6 maggio 2025, va in onda la seconda puntata della nuova edizione di Belve, quella in cui Francesca Fagnani intervista Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D'Abbraccio. Cosa ha indossato la conduttrice per il nuovo appuntamento su Rai 2? Se per il debutto aveva scelto l'effetto dark, oggi ha preferito un più candido total white ma rimanendo fedele alla sobrietà che da sempre la contraddistingue. Seguita dalla fidata stylist Claudia Scutti (che ormai da anni la segue per rendere l'esperienza su Rai 2 super fashion), ha dato l'ennesima prova di essere un'icona di stile semplice e sofisticata ma allo stesso tempo pacata e glamour. Si è affidata alla Maison Dolce&Gabbana, sfoggiando un completo mannish super chic.

Foto di Stefania Casellato

Il tailleur bianco di Francesca Fagnani

Il tailleur bianco di Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve è firmato Dolce&Gabbana ed è contraddistinto da un paio di pantaloni di lana dalla silhouette classica e oversize e da una giacca Turlington monopetto con revers a lancia. Qual è il prezzo del completo? Sul sito ufficiale della Maison i due pezzi vengono venduti separati rispettivamente a 895 e 2.450 euro. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto dei gioielli scintillanti di Roberto Coin, dagli anelli di cristalli agli orecchini pendenti coordinati, alle pumps in vernice nude col tacco a spillo di Santoni. Francesca ha poi lasciato i capelli sciolti e ondulati, mentre per quanto riguarda il make-up ha puntato su delle nuance naturali. Non è forse l'emblema della bellezza semplice ma sofisticata?

Tailleur Dolce&Gabbana