Francesca Fagnani da Belve alle sfilate: la giornalista è ormai un’icona fashion

Francesca Fagnani è pronta per andare alla conquista del mondo della moda e ne ha data l’ennesima prova partecipando alla sfilata romana di Valentino: ecco cosa ha indossato per l’occasione.

Ieri sera è andato in scena uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo della moda: la sfilata di Valentino, la prima dopo la morte del fondatore della Maison Valentino Garavani. La collezione per l'Autunno/Inverno 2026-27 firmata da Alessandro Michele è stata presentata all'interno di Palazzo Barberini, location d'eccezione con cui lo stilista ha voluto rendere omaggio alla grande bellezza di Roma, ed è stata chiamata Interferenze, il motivo? Nonostante lo show si sia svolto fisicamente nella Capitale, è stato trasmesso in streaming su dei mega schermi pubblici anche a Napoli e a Milano. Nel front-row non sono mancate le star internazionali, anche se ad attirare le attenzioni è stata l'italianissima Francesca Fagnani, ormai diventata una vera e propria icona fashion.

Francesca Fagnani nel front-row della sfilata di Valentino

Francesca Fagnani sta vivendo un momento d'oro della sua carriera e non solo perché in molti attendono la prossima stagione di Belve, il programma di interviste irriverenti che da anni ha conquistato la prima serata di Rai 2, la giornalista sta anche rivelando il suo animo super glamour. Qualche settimana fa aveva incantato tutti sul palco del Festival di Sanremo, dove con indosso uno smoking aveva duettato con Fulminacci sulle note di Parole, parole, mentre nelle ultime ore ha seguito la sfilata romana di Valentino dalle prime file del front-row. Arrivata a Palazzo Barberni col suo staff al completo (ovvero con la stylist Claudia Scutti e con la parrucchiera Alessia Solidani), ha dato prova di essere ormai una vera e propria icona fashion.

Francesca Fagnani in Valentino

Cosa ha indossato Francesca Fagnani alla sfilata di Valentino

Cosa ha indossato Francesca Fagnani per assistere alla sfilata di Valentino? Ancora una volta ha seguito il trend della moda mannish sfoggiando un elegantissimo tailleur. Ha però preferito evitare il nero e ha puntato tutto sul color panna in perfetto stile primaverile. Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo dalla linea classica a una giacca doppiopetto tenuta sbottonata, completando il tutto con una camicetta di seta in tinta. Non sono mancati i tacchi alti, la borsetta con il logo di Valentino e i gioielli di diamanti. Capelli sciolti e ondulati, make-up naturale e sorriso stampato sulle labbra: la giornalista sembra essere prontissima per andare alla conquista del mondo della moda.