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Sfilate Autunno/Inverno 2026-2027

Vittoria Puccini e la figlia Elena Preziosi alla sfilata di Valentino: unite dalla passione per la moda

Vittoria Puccini e Elena Preziosi erano tra gli ospiti della sfilata di Valentino. Il Direttore creativo Alessandro Michele ha presentato la nuova collezione.
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A cura di Giusy Dente
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Vittoria Puccini e Elena Preziosi
Vittoria Puccini e Elena Preziosi
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Sfilate Autunno/Inverno 2026-2027

Parata di celebrity all'ultima sfilata di Alessandro Michele organizzata a Palazzo Barberini di Roma, intitolata "Interferenze". Il Direttore creativo ha presentato la nuova collezione Valentino, la linea Autunno/Inverno 2026-27. Per l'occasione, sono giunte nella Capitale star provenienti da ogni parte del mondo: da Georgina Rodriguez col velvet dress a Bianca Balti, da Maria Carla Boscono a Chiara Ferragni e Iris Law. Erano presenti anche Vittoria Puccini e Elena Preziosi: madre e figlia non è la prima volta che partecipano assieme a una sfilata. Sembra che siano entrambe delle fashion addicted.

Il look di coppia madre-figlia

L'attrice è una donna dallo stile sofisticato ed elegante. Per l'occasione ha scelto un mini dress in jacquard blu petrolio con spalle definite e dettagli neri a contrasto, in velluto, sul colletto e sulle tasche: è un outfit dal tocco rétro, ma contaminato dal gusto contemporaneo come dimostrano i collant velati con ricamo floreale e le scarpe fucsia, il tutto abbinato a una borsa nella della Maison italiana con logo bene in vista e con tanto di guanti neri in tulle. Look decisamente più fresco e sbarazzino per sua figlia, da poco maggiorenne, che ha puntato su un abbinamento perfetto per la sua età, che mixa alla perfezione eleganza e gioco, risultando consono all'occasione, ma anche alla giovane età. Ha optato per un un paio di jeans e una giacca colorata dallo scollo a V e fiore in velluto ricamato, una silhouette molto fine, con punto vita enfatizzato. Ha completato il suo outfit con sandali, cappotto bianco e borsa a mano.

Vittoria Puccini e Elena Preziosi in Valentino
Vittoria Puccini e Elena Preziosi in Valentino

Chi è Elena Preziosi

Quasi 20enne, Elena Preziosi è nata il 16 maggio 2006. Sua madre è l'attrice Vittoria Puccini e suo padre l'attore Alessandro Preziosi. I due prima di essere una coppia nella vita reale sono stati una coppia sul set. Si sono infatti conosciuti e innamorati durante le riprese di una fiction che ha avuto grande successo nei primi anni Duemila: "Elisa di Rivombrosa". Da colleghi si sono scoperti qualcosa di più, infatti hanno avuto una lunga relazione andata avanti dal 2004 al 2010. Oggi lei è sentimentalmente legata al fotografo Fabrizio Lucci, dal 2013. Lui, invece, è stato insieme a Delfina Delettrez Fendi fino al 2025.

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Interferenze, la nuova sfilata di Valentino

Alessandro Michele ha strutturato la nuova collezione attorno al concetto di "interferenza", visto come elemento fondamentale nella moda: non un'intrusione insensata, ma piuttosto un modo per creare incroci che guardino al futuro. Tutta la collezione è un gioco di "interferenze" che rompono col passato, ma senza svalutarlo, proseguendone l'identità forte in modo costruttivo e rispettoso. Non a caso ha scelto di inserire un unico vestito rosso, il colore più amato da Valentino, quello più iconico nell'immaginario legato alla Maison. Tra le pieghe di queste alternanze e apparenti opposizioni si insinua il genio creativo dello stilista, che ha sviluppato il suo lavoro muovendosi tra tradizione ed evoluzione.

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