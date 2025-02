video suggerito

Vittoria Puccini per la prima volta con la figlia Elena Preziosi alle sfilate della Fashion Week Vittoria Puccini ha partecipato alla Settimana della Moda di Milano con la figlia Elena Preziosi, avuta dall'ex compagno Alessandro Preziosi: madre e figlia hanno sfoggiato look coordinati color salvia.

A cura di Arianna Colzi

Vittoria Puccini ed Elena Preziosi

Vittoria Puccini, così come Bianca Balti, Miriam Leone e Rose Villain, era tra le star che hanno animato il front row della sfilata per i cento anni di Fendi curata da Silvia Venturini Fendi. L'attrice si sta godendo il successo di Follemente, film uscito lo scorso 20 febbraio e già campione di incassi, e quello di Belcanto, serie tv in onda su Rai 1 dove interpreta il ruolo di una madre che fugge dal marito violento per coronare i sogni delle due figlie. Puccini era seduta in prima fila alla sfilata di Fendi insieme alla figlia, Elena Preziosi, 18 anni, avuta dall'ex compagno, l'attore Alessandro Preziosi. Per la sfilata, madre e figlia hanno sfoggiato due look coordinati.

Vittoria Puccini ed Elena Preziosi alla Settimana della moda di Milano

Vittoria Puccini e la figlia Elena Preziosi tornano a partecipare a un evento insieme. Le due avevano fatto un debutto insieme nel 2023 a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema, quando la figlia aveva 17 anni. La somiglianza tra madre e figlia è resa ancora più evidente dal fatto che, alla sfilata di Fendi, hanno indossato due look coordinati sui toni della palette del salvia e del verde oliva.

Vittoria Puccini alla sfilata di Fendi

Entrambe hanno sfoggiato due look della collezione Primavera/Estate del brand: Puccini ha sfoggiato una gonna lunga trasparente con ricami floreali 3D e un blazer lungo color salvia della linea Selleria. Anche la 18enne ha optato per un mix tra color salvia e oliva, optando per un trench beige, un top in seta e una culotte nera in maglia. Ai piedi ha indossato un paio di bootie in pelle Terra di Siena. Lo stivaletto fa parte della collaborazione con Red Wing e presenta il tradizionale motivo FF sui lati: viene venduto sul sito della Maison italiana a 1250 euro.

Vittoria Puccini con Elena Preziosi