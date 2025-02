video suggerito

Dov'è stata girata Belcanto: tutte le location della serie tv con Vittoria Puccini Lunedì 24 febbraio 2025 va in onda su Rai 1 "Belcanto", serie tv con Vittoria Puccini che ruota attorno al mondo dell'opera lirica. Le otto puntate sono state girate tra Napoli, il Lazio e Lombardia: scopriamo tutte le location di Belcanto.

A cura di Arianna Colzi

Una scena di Belcanto

Lunedì 24 febbraio va in onda su Rai 1 la prima puntata di Belcanto, la serie ambientata nell'Italia dell'Ottocento e che mette al centro la passione per l'opera lirica. Maria (Vittoria Puccini) e le figlie, Antonia e Carolina, fuggono da Napoli e da Iginio, marito e padre violento, per approdare a Milano dove provano a inseguire il sogno di emergere nel mondo della lirica, tra competizioni e amori travolgenti. La serie è girata tra la Campania, il Lazio e la Lombardia, tre location che rappresentano il cuore del mondo della lirica italiana nel 19esimo secolo.

Le location della serie tv Belcanto a Napoli

Le riprese di Belcanto si sono tenute nella primavera 2024 per 16 settimane consecutive. Le riprese durate quattro mesi sono partite da Napoli, dove si è girato in piazza del Plebiscito e davanti al Teatro San Carlo di Napoli. Inserito nella lista UNESCO dei monumenti considerati Patrimonio dell'Umanità, il Teatro San Carlo è stato costruito nel 1737 ed è il teatro lirico di Napoli. Stendhal, quando venne in visita a Napoli, dichiarò che "Non c'è nulla, in tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro, ma ne dia la più pallida idea". Attualmente è il teatro lirico più antico al mondo.

Il teatro San Carlo

Le ambientazioni napoletane dell'epoca borbonica, però, sono state ricreate nel Lazio, a Tivoli. Piazza delle Erbe e piazza del Seminario sono state utilizzate per girare scene ambientate nel 1848.

Una scena di Belcanto

Le scene di Belcanto girate tra Pavia, Brescia e Stezzano

Tra le location scelte in Lombardia, invece, troviamo Pavia e Brescia. A Pavia sono state ricreate alcune ambientazioni milanesi lungo Strada Nuova, una delle vie principali del centro storico della città che conduce al celebre Ponte Coperto. Non si è mai girato a Milano, infatti, ma alcune scene ambientate nei teatri meneghini sono state ricreate al Teatro Fraschini di Pavia, teatro lirico della città nonché gioiello barocco costruito tra il 1771 e il 1773.

ll Teatro Fraschini | Foto Teatro Fraschini

Altre scene, invece, sono state girate nel Teatro Grande di Brescia, simbolo del rococò e del neoclassico, e a Stezzano, in provincia di Bergamo, dove si è girato nella splendida Villa Caroli Zanchi, realizzata negli anni Trenta dall'architetto Giacomo Bianconi. Le scene ambientate nei pressi del Teatro alla Scala sono state girate a Piacenza, al Teatro Municipale e in piazza Sant'Antonino.

Una scena di Belcanto