Dove è stata girata L'Amica Geniale 4: le location della serie ispirata ai libri di Elena Ferrante L'Amica Geniale – Storia della bambina perduta, la quarta e ultima stagione della serie ispirata ai libri di Elena Ferrante, torna su Rai 1 a partire da questa sera e racconterà le vite da adulte delle due protagoniste Lila e Lenù. Dove sono state girate le puntate? Ecco tutte le location tra Napoli, Firenze e Torino.

A cura di Valeria Paglionico

L'Amica Geniale – Storia della bambina perduta è la quarta e ultima stagione della serie ispirata all'omonima saga dei libri di Elena Ferrante e a partire da questa sera, lunedì 11 novembre, andrà in onda su Rai 1 per 5 settimane consecutive. Le protagoniste di queste puntate finali sono ancora una volta Lila e Lenù (interpretate in questa inedita versione adulta da Irene Maiorino e Alba Rohrwacher): si ritrovano ad affrontare momenti diversi della loro vita ma sempre fianco a fianco, a prova del fatto che il legame che le unisce è indissolubile. A fare da sfondo al racconto è principalmente la città di Napoli, anche se alcune scene sono state girate tra Firenze e Torino: ecco tutte le location dell'attesa serie targata Rai-HBO.

I luoghi a Napoli dove è stata girata L'Amica Geniale 4

Tra le principali location de L'amica geniale – Storia della bambina perduta c'è la casa di Lenù che, dopo essere diventata una scrittrice di successo, va a vivere con Nino Sarratore in una casa in via Tasso, una meravigliosa strada panoramica di Napoli che unisce il Corso Vittorio Emanuele col Vomero. Visto che la strada era troppo stretta per ospitare troupe e telecamere, le riprese sono state realizzate in via Petrarca tra il civico 140 e la curva dopo il Bar del Serpentone.

Lila e Lunù a Piazza Plabiscito

A fare da sfondo alle scene ambientate a Napoli non mancheranno alcuni luoghi iconici della città, da Piazza Plebiscito al Lungomare Caracciolo e piazza Mercato.

L'Amica Geniale 4

Le protagoniste torneranno poi nel loro quartiere d'origine, Rione Luzzatti di Poggioreale, attraverseranno piazza Mercato e le sue strade limitrofe via Conte di Castelmola e Vico Mercato, e faranno visita a Largo San Marcellino, nel cuore dei Decumani, dove si trova una delle sedi della Università Federico II di Napoli (dove all'interno c'è il chiostro dei Santi Marcellino e Festo).

I vicoli di Napoli

Le location a Torino della serie ispirata al libro di Elena Ferrante

Nella quarta stagione de L’Amica Geniale Elena Greco è cresciuta e, complice la sua carriera da scrittrice, va via da Napoli. Riesce a entrare nei salotti borghesi di Torino, il simbolo del mondo colto e raffinato dell'Italia degli anni '80, nonché della sua emancipazione culturale e sociale. Le riprese realizzate nella città si svolgono principalmente in Corso Vittorio Emanuele II, per la precisione al civico 78 dove sorge la casa della protagonista. A comparire nelle puntate anche altri luoghi iconici, da via Po a via Sabaudia, fino ad arrivare alla zona di Santa Rita.

L'Amica Geniale 4

I luoghi a Firenze dell'ultima stagione de L'amica Geniale

Anche la città di Firenze ha un ruolo chiave nella quarta stagione de L'Amica Geniale: è lì che Lenù si trasferisce per proseguire i suoi studi universitari e la sua carriera da scrittrice prima di rientrare a Napoli. Come in tutte le scene, anche in questo caso è stata ricreata alla perfezione l'atmosfera degli anni '70 e '80 tra auto d'epoca, insegne moderne "cancellate" e costumi a tema. Tra le scene toscane, le più emblematiche sono quelle realizzate in luoghi iconici come Piazza della Signoria e Piazza Santa Croce.

L'amica Geniale 4