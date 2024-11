L’amica Geniale – Storia della bambina perduta: nuovo cast, trama e puntate dell’ultima stagione su Rai 1

video suggerito

Lunedì 11 novembre riparte L'amica Geniale – Storia della bambina perduta, quarta e ultima stagione della celebre serie iniziata nel 2018, tratta dai romanzi di Elena Ferrante. I nuovi episodi, dieci in totale, verranno trasmessi ogni lunedì fino al 9 dicembre 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1: ogni serata vedrà la messa in onda di due puntate. Tante le new entry nel cast degli attori, che interpretano la versione adulta dei personaggi già conosciuti. Alba Rohrwacher e Irene Maiorino danno il volto alla versione adulta delle protagoniste Elena e Lila, che nella nuova stagione affronteranno le sfide della maturità. La prima, infatti, è diventata una scrittrice, mentre la seconda lavora in una società informatica.

Le anticipazioni della prima puntata de L’Amica Geniale 4

Il primo appuntamento de "L'Amica Geniale" è composto da due episodi: "La Separazione" e "La Dispersione". Nel primo episodio, "La Separazione", Elena, interpretata da Alba Rohrwacher, decide di tornare a Napoli con le figlie Dede ed Elsa, desiderosa di iniziare una nuova vita con Nino Sarratore. Tuttavia, una volta rientrata, scopre attraverso l'amica Lila che Nino non ha mai lasciato sua moglie, gettandola nello sconforto. Nel secondo episodio, "La Dispersione", Nino affitta un appartamento in via Tasso per convincere Elena della sua sincerità. Nonostante ciò, Elena, delusa dalle continue bugie, decide di lasciarlo. Per garantire stabilità alle figlie, accetta l'ospitalità di Mariarosa e Franco, nonostante le difficoltà economiche della coppia. Nel frattempo, Nino tenta di riconquistare la fiducia di Elena, ma il percorso si rivela più complicato di quanto l'uomo aveva previsto.

Il cast con Alba Rohrwacher e Irene Maiorino: chi sono i nuovi attori

Il cast, nell'ultima stagione, è del tutto rinnovato e i nuovi attori interpretano le versioni adulte dei vecchi personaggi. Ecco i nuovi attori:

Alba Rohrwacher interpreta Elena "Lenù" Greco. Attrice italiana di rilievo, ha recitato in film come "La solitudine dei numeri primi" e "Lazzaro felice". Nelle precedenti stagioni, era la voce narrante della serie

interpreta Elena "Lenù" Greco. Attrice italiana di rilievo, ha recitato in film come "La solitudine dei numeri primi" e "Lazzaro felice". Nelle precedenti stagioni, era la voce narrante della serie Irene Maiorino : Assume il ruolo di Raffaella "Lila" Cerullo. Nata a Napoli nel 1985, ha partecipato a serie come "Gomorra 2", "I bastardi di Pizzofalcone" e "Il commissario Ricciardi"

: Assume il ruolo di Raffaella "Lila" Cerullo. Nata a Napoli nel 1985, ha partecipato a serie come "Gomorra 2", "I bastardi di Pizzofalcone" e "Il commissario Ricciardi" Fabrizio Gifuni : Interpreta Nino Sarratore, l'amore giovanile di Elena e Lila. Attore affermato, ha vinto il David di Donatello come Miglior attore protagonista per "Esterno notte" di Marco Bellocchio nel 2023

: Interpreta Nino Sarratore, l'amore giovanile di Elena e Lila. Attore affermato, ha vinto il David di Donatello come Miglior attore protagonista per "Esterno notte" di Marco Bellocchio nel 2023 Stefano Dionisi : Nel ruolo di Franco Mari. Attore noto per film come "Farinelli – Voce regina" e "Sanguepazzo"

: Nel ruolo di Franco Mari. Attore noto per film come "Farinelli – Voce regina" e "Sanguepazzo" Pier Giorgio Bellocchio : Interpreta Pietro Airota, ex marito di Elena. Figlio del regista Marco Bellocchio, ha recitato in "Vincere" e "Il traditore"

: Interpreta Pietro Airota, ex marito di Elena. Figlio del regista Marco Bellocchio, ha recitato in "Vincere" e "Il traditore" Lino Musella : Nel ruolo di Marcello Solara. Attore teatrale e televisivo, noto per "The Young Pope" e "Il sindaco del Rione Sanità"

: Nel ruolo di Marcello Solara. Attore teatrale e televisivo, noto per "The Young Pope" e "Il sindaco del Rione Sanità" Edoardo Pesce : Interpreta Michele Solara. Ha recitato in "Dogman" e "Romanzo criminale – La serie"

: Interpreta Michele Solara. Ha recitato in "Dogman" e "Romanzo criminale – La serie" Sonia Bergamasco: Nel ruolo di Maria Rosa Airota, madre di Pietro. Attrice e regista, nota per "La meglio gioventù" e "Quo vado?"

L’amica Geniale – Storia della bambina perduta

La trama di L’Amica Geniale 4 – Storia di una bambina perduta

La quarta stagione conclude la saga di Elena Ferrante, portando sullo schermo le vicende di Elena e Lila dagli anni Ottanta fino ai primi anni Duemila. In questo capitolo finale, le due protagoniste affrontano le complessità della maturità, tra successi professionali, delusioni amorose e tragedie personali. Elena, ormai scrittrice affermata, decide di tornare a Napoli per inseguire l'amore di Nino Sarratore, interpretato da Fabrizio Gifuni. Tuttavia, il ritorno nella città natale la costringe a confrontarsi con le radici profonde del suo passato e con le dinamiche intricate del rione. Lila, rimasta nel quartiere, si è reinventata come imprenditrice, diventando una figura carismatica e influente all'interno della comunità. Nonostante le strade diverse intraprese, il legame tra le due amiche si rivela indissolubile, caratterizzato da tensioni, riconciliazioni e una profonda complicità. La narrazione esplora temi universali come l'emancipazione femminile, la lotta di classe e le sfide dell'amicizia. Alla regia c'è Laura Bispuri, subentrata a Saverio Costanzo.

Da una scena di L’amica Geniale – Storia della bambina perduta

Quante puntata sono e dove vederle in replica e in streaming

La quarta stagione de L'Amica Geniale è composta da 10 episodi, trasmessi su Rai 1 a partire dall'11 novembre 2024, ogni lunedì alle 21:30. Per rivedere le puntate in replica o in streaming, è possibile accedere alla piattaforma RaiPlay, dove gli episodi sono disponibili gratuitamente. RaiPlay offre la possibilità di guardare le puntate sia in diretta streaming durante la messa in onda televisiva, sia on-demand successivamente. Le prime tre stagioni della serie sono disponibili su TIMVISION.

Dove è stata girata l’ultima stagione de L’Amica Geniale 4

La quarta stagione de L'Amica Geniale è stata girata principalmente a Napoli, con riprese in luoghi iconici come Piazza del Plebiscito, via Petrarca a Posillipo e il Lungomare Caracciolo. Altre scene sono state realizzate a Firenze, in Piazza della Signoria e Piazza Santa Croce, e a Torino, in corso Vittorio Emanuele II. Queste location riflettono l'evoluzione delle protagoniste e l'ambientazione temporale degli anni '80.