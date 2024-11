video suggerito

L’amica geniale 4, anticipazioni quarta puntata 2 dicembre: Elena scopre che Nino l’ha tradita e si vendica Le anticipazioni della quarta puntata de L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, in onda lunedì 2 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nella serie tv con Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, Elena scoprirà i numerosi tradimenti di Nino Sarratore. Dopo essersi vendicata, si renderà conto di non amarlo più. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Le anticipazioni della quarta puntata de L'amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, in onda lunedì 2 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nel corso del quarto appuntamento con la serie tv con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino, Fabrizio Gifuni e la regia di Laura Bispuri, gli spettatori assisteranno al settimo e all'ottavo episodio intitolati rispettivamente Il ritorno e L'indagine. Antonio rivelerà a Elena che Nino l'ha tradita diverse volte. La donna deciderà di vendicarsi. Quando, con il passare del tempo, Sarratore tornerà da lei, lo lascerà andare perché si renderà conto di non amarlo più. Tutti i dettagli della trama della quarta puntata de L'Amica geniale 4 – Storia della bambina perduta. Attenzione spoiler.

L'amica geniale 4, anticipazioni quarta puntata del 2 dicembre

Le anticipazioni della quarta puntata de L'amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, in onda lunedì 2 dicembre. Nel settimo episodio, intitolato Il ritorno, Elena dovrà affrontare una triste verità. Antonio, infatti, le rivelerà che Nino in fondo non è mai cambiato. Sarratore l'ha tradita ripetutamente. Elena è furiosa e sconvolta. Per vendicarsi va a letto con Antonio. Passa il tempo e Nino è ormai sparito dalla circolazione. La scadenza per l'invio del romanzo di Elena incombe. Così, la donna decide di spedire il vecchio dattiloscritto la cui trama era ambientata nel Rione. Nino Sarratore torna da lei, ma Elena si rende conto di essere ormai libera dal legame che aveva con lui. Non prova più niente. Elena, poi, decide di trasferirsi nel Rione.

Elena querelata da Carmen, Lila si prende cura delle figlie dell'amica

L'ottavo episodio de L'amica geniale 4 – Storia della bambina perduta è intitolato L'indagine. Elena è impegnatissima con la promozione del suo libro. Si barcamena tra conferenze e presentazioni. Il tempo per stare con le figlie è sempre meno. A prendersene cura è Lila. Lenù, inoltre, deve affrontare anche alcuni problemi legali. Carmen, infatti, l'ha querelata per diffamazione. Dietro a questa operazione che mira a screditarla ci sono di nuovo i Solara. Imma si ammala di polmonite.