Chi è L'amica geniale tra Elena e Lila? Le risposte di Alba Rohrwacher e Irene Maiorino Chi è L'amica geniale tra Elena Greco e Lila Cerullo? Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, le straordinarie attrici che presteranno il volto alle protagoniste adulte dei libri di Elena Ferrante, rispondono a Fanpage.it svelando il loro punto di vista sui personaggi e sul senso dell'intera storia.

Chi è L'amica geniale tra Elena Greco e Lila Cerullo? Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, le straordinarie attrici che presteranno il volto alle protagoniste adulte dei libri di Elena Ferrante, rispondono a Fanpage.it, durante le interviste realizzate all'anteprima della serie alla Festa del cinema di Roma, svelando il loro punto di vista sui personaggi e sul senso dell'intera storia.

Alba Rohrwacher: "Elena e Lila sono la stessa persona"

Alba Rohrwacher pensa che L'Amica geniale sia una somma di Elena e Lila, imprescindibili l"una dall'altra, tenute insieme in un equilibrio perfetto: "Non lo so, quando leggevo il libro da lettrice, di sicuro di fronte a tutti gli sbagli di Elena avevo nelle mie orecchie la voce di Lila che cercava di metterla in guardia. E, probabilmente, avevo l’aspirazione io stessa ad essere una Lila, capace di proteggere e stimolare la sua amica. Poi piano piano, entrando dentro Elena, ho notato che i pesi sono molto ben ripartiti, nel senso che anche Elena è un motore per Lila, un pungolo, una forza stimolante, quindi credo che l’amica geniale è una e sono loro due insieme. Forse loro sono la stessa persona nell’essere una la coscienza dell’altra. Insieme si completano, questa quarta stagione è molto interessante, gli equilibri di ribalteranno e sarà come se, attraverso Lila, Elena diventerà una donna più libera e compiuta".

Irene Maiorino: "L'Amica geniale è Lila, ma Elena è una calamita"

Irene Maiorino, invece, attribuisce in un primo momento un significato superiore alla genialità istintiva e primordiale di Lila, non governata da un'educazione scolastica, poi conviene con Alba Rohrwacher sul magnetismo che la lega a Elena Greco e le impone costantemente un riconoscimento nel suo valore morale e culturale: "Ho sempre pensato che fosse Lila, perché per me la genialità di cui si parla è intuitiva, legata al senso, all’istinto. Non è un personaggio che ha quell’intelligenza perché ha studiato, anzi le stono state sottratte tutta una serie di possibilità, anche l’emancipazione, tutta una serie di temi di cui lei è portatrice con delle azioni che Elena Ferrante le affida, non con le parole. La lotta di classe, la lotta al genere, la ribellione ai diktat del matrimonio, è pazzesca. Detto questo c’è un momento in cui è Lila a dire a Elena: “Tu sei la mia amica geniale” e questo perché sono una la calamita dell’altra".

Quando va in onda L'Amica geniale 4

L'Amica Geniale 4 arriverà su Rai 1 a partire dall'11 novembre e durerà cinque settimane. Le interviste video integrali alle protagoniste della serie verranno pubblicate da Fanpage.it a ridosso della messa in onda della quarta stagione.