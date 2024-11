video suggerito

L’amica geniale 4, anticipazioni seconda puntata del 18 novembre: Elena e Lila incinte, i dubbi su Nino Le anticipazioni della seconda puntata de L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, in onda lunedì 18 novembre alle ore 21:30 su Rai1. Nella serie tv con Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, Elena e Lila scopriranno di essere entrambe in dolce attesa. Intanto, Lila continua a non fidarsi di Nino e mette in guardia l’amica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della seconda puntata de L'amica geniale 4

Le anticipazioni della seconda puntata de L'amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, in onda lunedì 18 novembre alle ore 21:30 su Rai1. Nel corso del secondo appuntamento con la serie tv con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino, Fabrizio Gifuni e la regia di Laura Bispuri, gli spettatori assisteranno al terzo e al quarto episodio intitolati rispettivamente I compromessi e Il terremoto. Lila e Elena scopriranno di essere entrambe in dolce attesa. Lila insisterà perché Elena non abbassi la guardia e non faccia l'errore di fidarsi di Nino Sarratore.

L'amica geniale 4, anticipazioni seconda puntata del 18 novembre

Le anticipazioni della seconda puntata de L'amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, in onda lunedì 18 novembre. Nel terzo episodio, intitolato I compromessi, Lila ha ormai un ruolo importante nel rione. Tutti la ammirano e le vogliono bene perché ne riconoscono la grande generosità. Elena e Nino devono recarsi a New York, così, Elena – che si fida ciecamente di Lila – decide di affidarle le figlie fino al suo ritorno. Quando Elena rientra, ha una bella notizia per Lila: è incinta. Anche Lila la sorprende dandole la stessa notizia, anche lei è in dolce attesa. Nino sembra essere felice di questa importante novità e Elena ha intenzione di dargli fiducia, anche se l'uomo non ha mai smesso di condurre una doppia vita.

Lila non si fida di Nino e chiede a Elena di non abbassare la guardia

Nel quarto episodio de L'amica geniale 4, intitolato il Terremoto, Lila consiglia a Elena di non abbassare la guardia. Insiste perché non faccia l'errore di fidarsi di Nino. Il comportamento di Lila turba Elena, che si chiede che cosa sappia su Sarratore, ma anche su Alfonso e Michele. Le due amiche si concedono una giornata senza figli al rione dove Lila è sempre più rispettata. Si scopre che Marcello ha introdotto la droga nel rione. Per scoprire tutti i dettagli dei nuovi episodi della stagione finale de L'amica geniale, non resta che attendere lunedì 18 novembre.