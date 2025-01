video suggerito

Dov'è girata Mina Settembre 3: i luoghi di Napoli nella serie Rai Domenica 12 gennaio va in onda la prima puntata di "Mina Settembre 3", la serie Rai ambientata a Napoli e che ha come protagonista Serena Rossi: scopriamo tutte le location della terza stagione.

A cura di Arianna Colzi

Mina Settembre 3

Domenica 12 gennaio va in onda su Rai 1 la prima puntata di Mina Settembre 3, la terza stagione della serie Rai che vede per protagonista Serena Rossi nei panni dell'assistente sociale più famosa della tv. Sempre protetta dal suo cappotto rosso, Gelsomina Settembre detta Mina continua a svolgere il suo lavoro in un consultorio famigliare a Napoli. La serie, dunque, mostra come il lavoro di Mina Settembre cerchi per quanto possibile di offrire il suo aiuto alle persone in difficoltà: sullo sfondo, anche in questa stagione c'è una Napoli complessa ma sempre affascinante.

I luoghi di Mina Settembre 3

Le riprese di Mina Settembre 3 si sono svolte a Napoli tra febbraio e giugno del 2024. Tra le location più riconoscibili nella serie ci sono sicuramente le strade del rione Sanità dove Mina Settembre lavora. Qui, nel suggestivo Palazzo Sanfelice, utilizzato spesso come set cinematografico, è stato ambientato e allestito il consultorio dove la protagonista lavoro. Ogni mattina, poi, Mina Settembre utilizza la funicolare di Montesanto per andare dal Vomero, dove vive, al centro città dove lavora.

Rione Sanità

Tra gli altri luoghi che abbiamo imparato a conoscere nella serie troviamo il Centro Direzionale, dove nelle prime due stagioni Mina Settembre andava a trovare l'ex marito Claudio in tribunale. Tra i luoghi, invece, che vedremo in Mina Settembre 3 troviamo parco Virgiliano, detto anche Parco della Rimembranza, punto panoramico meraviglioso nel quartiere Posillipo.

L'isola di Nisida vista da Parco Virgiliano

Da qui è possibile ammirare l'isola di Procida, Ischia, Capri e anche l'isolotto di Nisida dove si trova l'Istituto penale per minorenni. Tra gli altri luoghi che vedremo nella serie troviamo anche Bagnoli, quartiere ovest di Napoli: il quartiere fa parte dei Campi Flegrei.